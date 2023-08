Na US Open je to úplně jiný svět. Po mentální stránce mi to dá hodně, říká sedmnáctiletý tenista Menšík

Juniorské US Open bylo prvním grandslamovým turnajem Jakuba Menšíka, a právě v New Yorku se český tenista raduje z premiéry mezi dospělými. Stále ještě sedmnáctiletý talent prošel hned na první pokus těžkou kvalifikací a v pondělí večer ho čeká utkání prvního kola. Radiožurnálu Sport prozradil jaký vztah má s hvězdným Novakem Djokovićem a co pro něj znamená účast v hlavní soutěži US Open. New York 16:05 28. srpna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jakub Menšík se po úspěšné kvalifikaci může těšit na 1. kolo na grandslamu US Open | Zdroj: Profimedia

Hned po tréninku si ruka Jakuba Menšíka nemohla odpočinout, protože na něj čekal zástup fanoušků. Šlo o české, ale i zahraniční příznivce. „Atmosféra a fanoušci tady jsou naprosto skvělí. Cítím velkou podporu a samozřejmě je to trochu větší než na jiných turnajích,“ pochvaluje si Menšík.

Sedmnáctiletý český tenista se poprvé v kariéře probojoval do hlavního programu soutěže. Hned na první pokus. „Je to obrovská zkušenost, protože grandslamy jsou jen čtyři. Neberu to jako turnaj, spíše je to oslava tenisu. V kvalifikaci jsem si mohl zahrát proti nejlepším hráčům, kteří jsou v žebříčku do top 200. Nyní to bude s hráči v top 100, což bude úplně jiný level,“ říká Menšík.

Český mladík oslaví osmnácté narozeniny 1. září a určitě by to byl hezký dárek, kdyby v té době ještě figuroval v soutěži. „Bude to těžký oříšek, ale udělám maximum,“ slibuje.

Setkání se světovou elitou

Menšík si drží skromné nastavení a nechce se příliš brzo uspokojit, i když ho velmi těší, že prošel kvalifikací, ve které porazil i italskou legendu Fabio Fogniniho a na závěr v derby také Zdeňka Koláře. „Je to velký úspěch. Skvělé, že se mi to v kvalifikaci všechno tak dobře sešlo. Není čas rozjímat a dělat z toho velké halo. Uvidíme, co mi to přinese dál. Po mentální stránce to hodně dává, protože je to tady úplně odlišný svět,“ přiznává Menšík.

V prvním kole US Open se Menšík utká s Francouzem Grégoirem Barrérem. Pokud by si český tenista připsal výhru i v hlavní soutěži, tak by měl daleko víc času se v New Yorku porozhlédnout a případně si popovídat i s velkými hvězdami světového tenisu.

„S Novakem Djokovićem už jsem se potkal a pokecal. Každý je tu sám za sebe, snažím se soustředit na svůj výkon, ale samozřejmě hodně vnímám i okolí. Ne každý má tu možnost vidět, jak tenis dělají ti nejlepší,“ váží si příležitosti Menšík.

Jeho velkým vzorem je Srb Novak Djoković, který ho několikrát pozval k tréninku. Ať už na základnu do Bělehradu nebo do Černé Hory. I v New Yorku srbský tenista sledoval vstup Jakuba Menšíka do kvalifikace. „Říkal, že sledoval můj zápas s Fabiem a vnímal i to, jak jsem hrál druhé kolo. Gratuloval mi, ale po finále kvalifikace už jsme se neviděli,“ dodává Menšík.