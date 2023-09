Dlouho jsem ji neviděl ve hře tak sebevědomou, říká kouč Miške o Muchové před čtvrtfinále US Open

Tenistka Karolína Muchová bude bojovat o postup do semifinále US Open v New Yorku. Soupeřkou české hráčky bude v noci na středu Rumunka Cirsteaová. Po finále Roland Garros a Cincinnati je to další velmi úspěšný velký turnaj české hráčky v této sezoně. Její trenéři si pochvalují v jaké kondici sedmadvacetiletá tenistka působí na kurtu, ale také s jakým sebevědomím nastupuje do těžkých zápasů. New York 14:37 5. září 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tenistka Karolína Muchová si na US Open zahraje čtvrtfinále | Zdroj: Profimedia

„Je v dobré kondici, což je zásluha Jardy, který je s ní dennodenně už několik týdnů,“ říká Emil Miške. Herní kouč pochválil kondičního trenéra Jaroslava Blažka, který má velkou zásluhu na vzestupu české tenistky. Oba kdysi s Karolínou Muchovou pracovali, v této sezoně se k ní vrátili a po Roland Garros společně zažívají další povedený grandslamový turnaj, tentokrát v New Yorku.

Emil Miške studuje soupeřky, plánuje přípravu a taktiku. Zároveň přiznává, že má velké štěstí v talentu a výjimečném rozhodování české tenistky na kurtu. „V důležitých momentech zápasu umí zahrát skvělé míče. Je potřeba ji nechat hrát, tak jak to cítí. Věřím v její vnitřní instinkt,“ chválí Miške Muchovou.

Zdravé sebevědomí

Tím, že vydařených rozhodnutí a povedených momentů přibývá, lepší se také pozice Karolíny Muchové ve světovém žebříčku. Nedávno se dostala do elitní desítky a přibyly jí povinnosti, ale nic, co by se nedalo zvládat. „Je toho víc, ale nesu to dobře,“ směje se Muchová.

„Je hodně motivovaná a je schopná ze sebe dostat úplné maximum. Nechci to zakřiknout, ale už dlouho jsem ji neviděl tak sebevědomou ve hře,“ všímá si kouč Miške.

Za úspěchy na US Open paradoxně může i nepovedený výsledek na letním přípravném turnaji v polské Varšavě. Těsně před odletem na americké betony Karolína Muchová ztratila už téměř vyhraný zápas s Rebeccou Šramkovou ze Slovenska, když vedla 5:1 v rozhodujícím třetím setu a měla postupně čtyři mečboly.

„Před US Open se nám příprava povedla dokonale, tak jak jsme si ji naplánovali. Turnaj ve Varšavě byl výborně zvolený, protože jsme chtěli, aby si zahrála těžké zápasy. Modlil jsem se, aby byl každý zápas brutálně těžký a to fantasticky vyšlo. Věděl jsem, že pokud překoná to, že prohrála i přes mečboly, tak ji to udělá silnější. To se stalo. Brali jsme to jako výborné zápasy, navíc jsme tam měli jeden skvělý tréninkový zápas s Igou Światekovou,“ pochvaluje si trenér Miške jeden ze zlomových momentů letošního léta.

Svěřenkyně trenéra Emila Miškeho od akce ve Varšavě dosáhla na finále velkého turnaje v Cincinnati a nyní bude hrát o postup do semifinále US Open.