Byla to jízda. Jsem vděčná za to, jak se mi turnaje na konci kariéry povedly, hodnotí Strýcová

Tenistka Barbora Strýcová se definitivně rozloučila s kariérou. Po dvouhře a ženské čtyřhře na US Open skončila i v poslední soutěži, do které byla přihlášená, ve smíšené čtyřhře. Radiožurnálu Sport prozradila, jak si užila turnaje v závěrečné fázi kariéry a co plánuje po konci s profesionálním sportem. New York 12:24 6. září 2023

Na třetím největším kurtu areálu, ale jen před hrstkou fanoušků se rozloučila s profesionální kariérou Barbora Strýcová. Členka vítězného mixu Ena Šibaharaová se podle japonského zvyku i tak zdvořile ukláněla na všechny strany, končící tenistku objala u sítě a v pozápasové řeči Barboře Strýcové pogratulovala k úžasné kariéře.

„Bylo to fajn, dojde mi to asi až přijedu domů a uvědomím si, že už mě nic nečeká. Vnímám nějaké emoce, ale je to v pohodě. Na turnaji v Praze to bylo horší, protože jsem věděla, že jedu ještě na US Open. Teď už jsem taková prázdná,“ říká Barbora Strýcová.

Úspěšné rozlučkové turné

Po vítězném Wimbledonu přišla domácí rozlučka v Praze a nyní v New Yorku při US Open. „Když jsem se vrátila, tak jsem netušila, že vyhraji i nějaké zápasy ve dvouhře, vyhrajeme grandslam, porazíme Báru s Kačkou. Odehrála jsem sedm turnajů, které byly úžasné. Jsem ráda, že jsem do toho šla a vděčná za to, jak jsem to zvládla,“ těší Strýcovou.

Bilance rozlučkového turné po mateřské pauze mohla být ještě úspěšnější. Barbora Strýcová a Markéta Vondroušová v New Yorku vyřadily světové jedničky a loňské šampionky US Open Barboru Krejčíkovou a Kateřinu Siniakovou. Jenže k dalšímu duelu ženské čtyřhry už nenastoupily. Důvodem byl poraněný loket Markéty Vondroušové, která šetří síly na čtvrtfinále dvouhry.

„Bylo mi to líto. Viděla jsem zápas Markéty a tušila jsem, že něco takového může přijít. Naprosto chápu, že se to děje. Šla jsem do toho s tím, že je to risk,“ vypráví Strýcová, která chtěla svůj poslední zápas hrát s Markétou Vondroušovou.

„Mrzelo mě to, ale radši do zápasu nepůjdu, než abychom hráli v poloviční formě. Viděla jsem, že jí to hodně bolí. Markéta z toho byla hodně špatná a pro obě to bylo hodně nešťastné. Poplakaly jsme si. Oba zápasy jsme hrály skvěle, Markéta to brala hodně špatně, že nebudeme pokračovat, ale říkala jsem jí, že se nic neděje,“ říkala o odstoupení Strýcová.

Sedmatřicetiletá rodačka z Plzně tak zakončila ženskou čtyřhru vítězstvím nad nejúspěšnějším párem posledních let. Také ona byla jistou část kariéry nejlepší deblistkou světa, opakovaně se podílela na fedcupových titulech, má dvě wimbledonské trofeje a bronzovou olympijskou medaili. Nejen proto si na konci kariéry může říct, že to stálo za to. „Byla to jízda,“ dodala Strýcová.

Nyní se připravuje na jízdu po kariéře. Chce dát do pořádku nějaká zranění a pak zaběhnout maraton v Praze, zvládnout poloviční triatlon, rozšířit rodinu, ale třeba i trénovat mladé naděje.