Velkou pozornost nevyhledávám. Stačí, když mám kolem sebe okruh nejbližších, říká Vondroušová

Na Markétě Vondroušové je patrné už při cestě na trénink nebo na zápas, že je plně soustředěná. Neustálé ruchy a povzbudivé volání kolem sebe nevnímá, na hlavě má sluchátka, snaží se maximálně koncentrovat na svou práci.

„Na Wimbledonu už jsem měla před zápasy sluchátka docela často. Pomáhá mi to hodně. Je pro mě lepší, když mám kolem sebe méně lidí. Jako důležité beru to, že si kolem sebe udržuji malý okruh lidí,“ vypráví Markéta Vondroušová.

České tenistce pomáhají k tomu, aby se s novou rolí hvězdy sžila co nejlépe, a aby to zároveň nenarušilo tenisovou přípravu. „Nejsem ten typ, že bych se chtěla někde pořád ukazovat. Je pro mě lepší mít klid a být doma,“ přiznává.

Výhra pro dědečka

Když byla Vondroušová krátce po wimbledonském titulu v budově Českého rozhlasu na rozhovoru, její manžel Štěpán Šimek se až divil, jak klidně novými událostmi proplouvá. Lidé, kteří jí dlouho znají, obdivovali pevné nervy tenistky při dobývání slavné trofeje, ale má to i stinnou stránku.

„Minulý rok zjistili dědovi rakovinu, takže jsem si říkala, že tenis je na vedlejší koleji. Bylo to pro mě zlomové, protože jsem si uvědomila, že tenis není všechno. Bylo hezké vidět, že si děda mohl zápas užít, prožívá ho a jak s nemocí bojuje. Jsem ráda, co jsem pro něj dokázala. Děda je pozitivní člověk a nic si z toho nedělá, i když je to docela závažné. Je hlavní si to užívat, než se tím trápit,“ obdivuje Vondroušová optimismus svého dědečka Stanislava Janků.

Ten s ní jezdil od dětství na různá sportoviště a turnaje. „Markéta byla nadaná na všechno. Za kluky hrála fotbal, reprezentovala školu ve šplhu, gymnastice, atletice, byli jsme spolu i na lyžích. Teď už to nejde s tenisem skloubit a ani to nemá doporučené, aby si neublížila. Je to pochopitelné,“ vzpomínal na Vondroušové začátky její dědeček.

Nyní je Vondroušové 24 let. Období, které je všeobecně označované za nejlepší pro tenis, má česká tenistka ještě před sebou. Už teď má ale za sebou velké úspěchy. Navzdory mnoha zdravotním potížím se sžívá s rolí světové hvězdy. „Nejvíc jsem to poznala tak, že jsem začala trénovat na velkých kurtech. Trénovala jsem i na centru a pak na tom druhém. Je příjemné se dostat někam, kam to běžně nejde,“ těší Vondroušovou tenisové výhody, které si svými výkony vybojovala.