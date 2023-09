Podpora spolužáků a rodiny byla obrovská, těší juniorku Valentovou i po prohraném finále US Open

Šestnáctiletá tenistka Tereza Valentová odvrátila ve finále grandslamové juniorky US Open šest mečbolů, stáhla i velký náskok soupeřky, ale na titul v New Yorku nedosáhla. Američance Huiové podlehla dvakrát 4:6. New York 16:23 10. září 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tereza Valentová (vlevo) a vítězná Katherina Huiová po finále juniorského US Open | Foto: Mike Lawrence | Zdroj: ČTK / AP

Na svém kurtu si mohla občas připadat jako na fotbalovém zápase v Brazílii, hned vedle totiž bojoval úspěšně o titul Joao Fonseca a jásot fanoušků doléhal i na dvorec české tenistky.

„Bylo to šílené, říkala jsem si, proč musím hrát zrovna vedle nich. Těžko jsem se soustředila, protože jsem hrála míček a oni tam začali řvát. Samozřejmě podporovali Fonsecu, ale mně to nebylo úplně příjemné,“ vyprávěla Tereza Valentová Radiožurnálu Sport.

Šestnáctiletá česká tenistka se nevymlouvala ani na dlouhou několika hodinovou přestávku. Rozhodčí zápas přerušila hned na začátku za stavu 1:1, a protože v hledišti dál zůstávali lidé, kterých bylo i jinde v areálu tou dobou plno kvůli ženskému finále, důvod zněl trochu nepochopitelně. „Bylo to kvůli bleskům, ale bylo to daleko. Když jsme hrály, tak byla úplně modrá obloha, takže jsem to nepochopila. Máme to ale obě stejné,“ vysvětluje Valentová.

Podpora od spolužáků

I po dlouhé pauze se Tereze Valentové na kurtu dařilo, s dlouhým čekáním měla zkušenosti z předchozího dne. Ale soupeřka první set otočila, a přestože ve druhé sadě přicházela o náskok, když česká tenistka odvrátila 6 mečbolů, nakonec si šla Huiová pro tu větší trofej.

„Pořád jsem si říkala, kdy bude konec. Nechtěla jsem zkazit a prostě ať si to uhraje. Ona trochu znervózněla a pokud bych stáhla na 5:5, tak bych ten set ještě mohla urvat. Na kdyby se ale nehraje. Mrzí mě to, ale měla jsem velice dobrý týden,“ říká Valentová po svém zatím největším juniorském úspěchu.

V době, kdy spolužákům začal nový školní rok, bojovala o grandslamový titul. „Chtěla bych poděkovat spolužákům, kteří mě podporují. Vážím si toho, že i když jsou tak daleko ode mně, že mi fandí. Chci hromadně poděkovat třídě 1L sportovního managementu, stejně tak jako celé rodině,“ p oděkovala za podporu Valentová.

Česká tenistka si ze školní lavice zřejmě zase brzy odskočí. I když z toho má trochu respekt. „Máme mistrovství České republiky na antuce, takže nevím, jak to celé zvládnu. Je to už ve čtvrtek, takže asi budu hrát hrozně,“ b ojí se nejbližšího programu poražená finalistka juniorky US Open Tereza Valentová.