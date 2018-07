Velký den Heleny Sukové. Česká tenistka bude uvedena do Síně slávy

Do mezinárodní síně slávy v Newportu vstupují slavní tenisté od roku 1955, dohromady má na dvě stovky členů, a celkem významná část z nich pochází z Česka či bývalého Československa. Že k nim přibude další, bylo jasné už od ledna.

Radiožurnál byl u toho, když při Australian Open v Melbourne Helenu Sukovou coby budoucí členku Mezinárodní tenisové síně slávy představili.

„Helena Suková dosáhla vynikajících výsledků na všech čtyřech grandslamech, olympijských hrách a na okruhu WTA skoro ve třech dekádách. Uvedení do Síně slávy zajistí, že výkony Heleny a Michaela budou navždy vyzdvihnuty jako jedny z nejlepších v historii našeho sportu,“ uvedl v prohlášení šéf Mezinárodní tenisové síně slávy Stan Smith.

„Je to úžasné a jsem ráda, že mezi ně patřím,“ říkala na začátku roku Radiožurnálu Helena Suková, která bude uvedená do síně slávy jako osmý zástupce české tenisové školy.

Připojí se tak k loni zesnulé Janě Novotné, k Martině Navrátilové, Haně Mandlíkové, Jaroslavu Drobnému, Ivanu Lendlovi, Janu Kodešovi a Karlu Koželuhovi.

Suková se dočkala napotřetí a odpovídalo tomu i překvapení, když se o novince dozvěděla. „Pro mě je neskutečné, že se to povedlo, už jsem byla nominovaná potřetí a nevěřila jsem. Když mi to Stan Smith volal, už jsem čekala, že to zas nevyšlo.“

Tenisté uvedení do Mezinárodní tenisové síně slávy mívají děkovnou řeč na travnatém kurtu tamního areálu, ve kterém je i muzeum, vzpomínají na úspěchy i zásadní momenty kariéry a nezapomínají na ty, kteří je k nim dovedli.

„Beru to jako poctu nejen pro sebe, ale pro celou rodinu, V hlavě se mele vzpomínka na mámu a celé Československo. Není nás zas tolik, co v Hall of Fame jsou. Normálně ankety a věci, které nemůžu ovlivnit, až tak neberu, ale tohle je něco zvláštního, je to navždy,“ řekla před časem Helena Suková, mnohonásobná vítězka grandslamové čtyřhry, olympijská medailistka i světová jednička v ženském deblu.

Společně se Sukovou rozšíří řady tenistů někdejší německá světová dvojka mezi muži Michael Stich. Připojí se tak k elitní společnosti 250 tenistů světové historie z 23 národů.