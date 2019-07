Plíšková ve Wimbledonu nastoupí proti Tchajwance. ‚Je nepříjemná,‘ říká česká jednička

Tři čeští tenisté budou v pátek bojovat o postup do osmifinále Wimbledonu. Jiří Veselý se utká s Francouzem Benoitem Pairem, Karolína Muchová s Estonkou Anett Kontaveitovou a Karolína Plíšková s Hsieh Su-Wei z Tchajwanu. Jen světová trojka Plíšková bude v odpoledních zápasech českých singlistů favoritkou, ale to zřejmě její soupeřku nebude moc trápit. Londýn 6:52 5. července 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tchajwanská tenistka Hsieh Su-Wei | Foto: Carl Recine | Zdroj: Reuters

Rozhovor švédské televize SRF s tchajwanskou tenistkou na zdejší terase se stal hitem sociálních sítí. Reportérka ženské profesionální organizace WTA k tomu pak dopsala, že Hsieh Su Wei svůj herní styl aplikovala i do odpovědí, které zřejmě nejlépe charakterizuje jedno slovo: bezstarostnost. O ničem moc nepřemýšlet, nestresovat se tím, co přijde nebo může přijít.

Plíšková nastoupí ve Wimbledonu proti Tchajwance. ‚Je nepříjemná,' říká česká jednička

„Ona žije takový svůj svět. Vše za ní dělá její přítel a jí je to tak nějak jedno,“ představuje Hsieh Su Wei Barbora Strýcová, která s Tchajwankou nastupuje ve čtyřhře.

„Ona je hrozně hodný člověk. To ani nelze popsat,“ dodává pro Radiožurnál česká tenistka.

Bezstarostnost Hsieh Su Wei se projevuje třeba i tím, že zřejmě moc neřeší, co by se stalo, kdyby struny na raketě praskly. Vždyť se o ní říká, že chodí na zápasy jen s jednou.

„Má dvě schované. Na druhou stranu ona je na to takhle celý život zvyklá. Kdyby to měla jinak, tak třeba není tam, kde je. Takhle to má a takhle jí to vyhovuje,“ upřesňuje Strýcová.

„Vím, že to asi nebude nejkrásnější tenis a že z toho tenisu mít dobrý pocit nebudu. Také vím, že tady hrála dobře i loni. Je nepříjemná asi pro více holek, takže těžké to určitě bude,“ říká Karolína Plíšková, která má ale respekt z páteční soupeřky. Vždyť svým nezvyklým herním stylem se spoustou úderů se spodní rotací a nízkými odskoky Hsieh Su Wej zdeptala nejednu favoritku.

„Na druhou stranu vím, že ta moje hra na ni bude také fungovat. Když budu hrát rychle, tak nebude mít moc času na ty svoje údery,“ tuší Karolína Plíšková. Její zápas proti Hsieh Su-Wei je naplánován nejdříve na 14 hodin.