Dvě hodiny vypráví o svém psovi, řekl Zverev o Lendlovi. Nyní Čech spolupráci s německým tenistou ukončil

Spojení německého tenisty Alexander Zvereva a českého trenéra Ivana Lendla je podle zahraničních médií minulostí. Několikanásobný grandslamový vítěz Ivan Lendl vedl Zvereva od srpna roku 2018. Největším úspěchem pod vedením Lendla bylo pro dvaadvacetiletého Němce vítězství na Turnaji mistrů. New York 10:59 26. července 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Český trenér Ivan Lendl | Foto: Toby Melville | Zdroj: Reuters

Že spolupráce mezi Lendlem a Zverevem nefunguje úplně optimálně, bylo patrné i z posledních vyjádření mladého Němce. „Naše tréninky trvají dvě hodiny a on z toho půl hodiny vypráví o svém psovi nebo o tom, jak hrál golf. Měl by do toho dávat víc,“ prohlásil nedávno Zverev.

Zverevovi se letos na grandslamech nedařilo podle očekávání. Na Australian Open došel do osmifinále, na Roland Garros vypadl ve čtvrtfinále s Novakem Djokovićem.

Přesně před 35 lety vyhrál Lendl svůj první grandslam. Ve finále porazil McEnroea Číst článek

Největším zklamáním bylo pro Zvereva vystoupení na Wimbledonu, kde se poroučel už po prvním kole, když ho vyřadil český tenista Jiří Veselý.

Nyní spolupráci se Zverevem Lendl ukončil. „Stále Sašovi věřím. Je pořád velmi mladý. Jednoho dne může být skvělým hráčem. Nyní ale řeší nějaké netenisové záležitosti. A to není v souladu s mou filozofií,“ řekl Lendl o svém již bývalém svěřenci.

K situaci mezi Lendlem a Zverevem se vyjádřil také bývalý trenér Djokoviće Boris Becker: „Vyhráli Turnaj mistrů, ale pak se mezi nimi něco stalo. Něco se zlomilo,“ citoval Beckera server Tennis World USA.

Pro Lendla šlo o druhé trenérské angažmá. Dříve vedl britského tenistu Andyho Murrayho, kterého dovedl k zisku dvou grandslamových titulů a také k zlaté olympijské medaili.