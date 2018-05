'Jana byla speciální kamarádka, musela jsem přijet.' Na ceremoniál pro Novotnou dorazí i Navrátilová

Tenistka Petra Kvitová bude hrát od 11 hodin o titul na turnaji v Praze, ale jeden výjimečný ceremoniál uvidí fanoušci ještě chvíli před tím. Jedna z nejlepších hráček historie Martina Navrátilová předá rodičům loni zesnulé Jany Novotné prsten za členství v mezinárodní síni slávy. 9:06 5. května 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Rodiče Jany Novotné s Martinou Navrátilovou | Foto: Roman Vondrouš | Zdroj: ČTK

Pro Martinu Navrátilovou je těžké o ceremoniálu, kvůli kterému do Prahy přiletěla mluvit. Rodičům Jany Novotné bude na kurtu předávat prsten za členství v Mezinárodní tenisové síni slávy, který už si loni zesnulá tenistka nemůže převzít.

„Pár let potom, co se dostanete do síně slávy, dostanete prsten. Teď ho dávají pro Janu, tak jsem si řekla, že musím přijet,“ přiznala Martina Navrátilová v České mincovně, při představování pamětních mincí s portréty slavných českých tenistů.

Při premiéře mince byli také rodiče Jany Novotné František a Libuše. „Janička má tolik čestných míst, že bychom museli chodit jen kolem nich. Moc si jich vážíme,“ řekla Libuše Novotná.

„Jana byla speciální kamarádka. Vždycky, když jsem jí potřebovala, tak tu byla. Já jsem tu byla taky pro ni. Radši o tom nebudu mluvit,“ dojímala se Martina Navrátilová.

I proto si dnes bude hodně přát, aby Petra Kvitová finálový zápas v pražské Stromovce vyhrála: „Musí vyhrát. Jestli je bůh někde na nebi, musí vyhrát česká hráčka. Zvlášť Petra, která byla Janě taky blízká, to spojení je silné,“ věří Martina Navrátilová.

Vítězka Wimbledonu Jana Novotná zemřela na konci loňského listopadu na následky těžké nemoci. Do Tenisové síně slávy byla vítězka stovky tenisových turnajů uvedena v roce 2005.

Ceremoniál s předáním prstenu se uskuteční před finálovým zápasem Petry Kvitové s Rumunkou Buzarnescuovou, který je naplánován na 11. hodinu.

