Talent Jany Novotné objevila dětském na hřišti. 'Zdrtilo mě to,' říká její první trenérka

Několik trenérů a trenérek vystřídala ve své tenisové kariéře nedávno zesnulá Jana Novotná. Jen jedna trenérka wimbledonské šampionky však byla první. Ludmila Plchová vedla Novotnou v jejích začátcích v Moravské Slavii Brno. A nejenom, že ji trénovala, sama ji k tenisu přivedla. Brno 15:39 21. listopadu 2017

Na rozhovor s Ludmilou Plchovou se musí chvíli čekat, nejdřív totiž chce i ve svých 97 letech dohrát zápas ve čtyřhře. Po posledním míčku už začne v omšelém areálu Moravské Slavie Brno vzpomínat, jak poznala Janu Novotnou.

„Všimla jsem si její pohyblivosti, protože bydlela ve stejném domě, kde jsme měli zdravotní středisko. Bylo tam velké hřiště a já si všimla, že je velice šikovná,“ vypráví Radiožurnálu Ludmila Plchová.

Jednou nemocná Jana přišla s maminkou do zdravotního střediska, kde amatérská tenisová trenérka Plchová pracovala. Tehdy pozvala Novotnou, aby přišla na svůj první trénink v životě.

„Byla jednoduše pro ten sport nadaná. Byla pohyblivá, výbušná, ctižádostivá, učenlivá. Bylo radost s ní něco dělat. Ale byla temperamentní, vztekala se a zlobila, když se jí něco nepovedlo.“ vzpomíná.

I s dlouhým časovým odstupem si Plchová pamatuje detaily, na kterých s Novotnou pracovaly. Třeba na zdlouhavém obloukovitém nápřahu.

„Trvalo to dost dlouho, než se toho zbavila, ale pořád měla takový náběh. Někdo mi říkal: ‚Nech jí to, je to její osobitý styl‘,“ říká.

Talentovaná Novotná brzy přešla do většího klubu v Přerově a její první trenérka sledovala úspěšnou kariéru zpovzdálí i v televizi. Nevěděla tak ani o nemoci wimbledonské šampionky.

„Jsem hrozně smutná, že to s ní takhle dopadlo, zdrtilo mě to. Ale stejně naší republiku proslavila, že?“ vzpomíná na Janu Novotnou její první trenérka Ludmila Plchová. Kdyby si kdysi nevšimla jedné šikovné dívky na dětském hřišti, možná by měl český tenis o jednu legendu méně.