Chemie v našem týmu je skvělá, chválí si Lehečka spolupráci s Berdychem a Navrátilem

Čeští tenisté vedou v kvalifikaci na Davis Cup nad Izraelem po prvním dnu 2:0. Přispěla k tomu i aktuální česká jednička, Jiří Lehečka. V rozhovoru pro Radiožurnál Sport mluvil Lehečka o tom, jak vypadá jeho spolupráce s Tomášem Berdychem, který sám dlouhé roky český daviscupový tým táhl. Vendryně 9:59 4. února 2024

Vás trénuje syn daviscupového kapitána Michal Navrátil. Částečně spolupracujete s Tomášem Berdychem, který s Radkem Štěpánkem hodně táhl český tým. Napíše vám někdy po zápase, že je rád, že pokračujete v jeho odkazu, když se vám takhle daří v českých barvách?

S Tomášem jsme v kontaktu skoro dennodenně. Píšeme si po každém zápase. Spolupracujeme velice intenzivně. Pojede se mnou určitě na nějaké turnaje. Chystá se do Indian Wells a Miami. Ještě víc spolupracuje s Michalem, protože se znají od dětství. Řekl bych, že chemie v našem týmu je doopravdy skvělá a všechno funguje, jak má.

Co se týče toho odkazu, tak o tom jsme se nikdy nebavili. Pro nás je nejdůležitější, abychom šli směrem, kterým chceme. Tomáš mi říkal, že čím lepší budu jako individuální hráč, tím větší přínos budu mít pro daviscupový tým.

Co je největší přidaná hodnota Tomáše Berdycha. Dá se to nějak shrnout?

Vidí věci jinak a má nadhled. Kariéru končil v roce 2019, takže je několik let mimo aktivní tenis, ale zároveň poznal, jak se dnes hraje. Vidí věci jako hráč, ale vysvětluje mi je už jako trenér. Jeho přidaná hodnota je strašně fajn.

Jde s vámi Tomáše ještě někdy na kurt?

Tomáš se mnou hraje skoro na každém turnaji. Nezdá se to, ale hraje pořád skvěle na to, že už ukončil kariéru.

Dáváte někdy desítky?

Desítky nedáváme. To už říká, že by to záda asi nezvládly. Ne, to si dělám srandu. Herně je na tom pořád skvěle. Ať už to bylo minulý rok v Monaku, na Wimbledonu nebo US Open, tak se mnou na kurt jde a je schopný mě rozehrát. Vždycky, když jsem v Praze a potřebuju trénovat, tak hrajeme spolu.

Teď jste týden v Česku. Jak často se vám to během sezony stane, že tu jste tak dlouhou dobu?

Tohle už se mi zase dlouho nepoštěstí, ale je to strašně fajn. Není to vůbec nic obvyklého. Těch týdnů v Česku moc není. Žijeme na cestách. Rozhodně se snažíme si to užít, i když tady ve Vendryni je to trošku těžší, protože tu nic moc není. Musíme se tomu přizpůsobit. Jsem ale moc rád za čas, který jsem s rodinou mohl po Austrálii strávit.