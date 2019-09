‚Je to tu masakr od rána do večera.‘ Juniorské US Open je náročné i pro trenéra Michala Navrátila

Na grandslamovém US Open se tentokrát příliš nedařilo českým mužům a ženám v soutěžích dospělých. Velmi dobře si ale zatím v New Yorku vedou junioři. K velké radosti v těchto dnech hodně vytíženého trenéra Michala Navrátila nikdo z nich ještě neprohrál singlový zápas. New York 14:09 4. září 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Také juniorští vítězové čtyřhry ve Wimbledonu Jonáš Forejtek (vlevo) a Jiří Lehečka jsou svěřenci Michala Navrátila | Foto: Vít Šimánek | Zdroj: ČTK

„Je výhoda, že tu jsem ještě s jedním trenérem, kterým je Honza Mertl. Je to tu masakr od rána do večera. Například v úterý jsme vstávali už sedm ráno, o půl hodiny později jsme vyrazili autobusem sem, aby se tu kluci nasnídali. Poté jsou průběžně rozehrávky, zápasy. Tihle hráči jsou aktivní, takže s nimi poté jdeme ještě něco dotrénovat. Na hotel jsme se v úterý dostali ve 23 hodin a ráno opět brzy vstávali. Zařizujeme kompletně všechno od kurtů přes balony až po hlídání stravy hráčů,“ popisuje Radiožurnálu svou práci na US Open trenér Michal Navrátil.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Trenérovi českých juniorů Michalovi Navrátilovi dělají na US Open jeho svěřenci radost

Syn kapitána českého daviscupového týmu Jaroslava Navrátila Michal jezdí s juniory na grandslamové turnaje v tomto roce pravidelně. Kromě chlapců, které trénuje i během sezony v prostějovském centru, pomáhá v New Yorku i Lindě Fruhvirtové. A říká, že žádná z dívek v soutěži se tenisu nevěnuje tolik jako právě čtrnáctiletá Češka.

„Jestli jednou bude Linda světová jednička nebo bude v první desítce, tak se tomu nebudu divit. Řekl bych totiž, že tomu dává stoprocentně víc než všichni tady,“ říká Michal Navrátil v areálu, ve kterém se náramně daří i českým juniorům.

Těm sice zatím asi nikdo nepředpovídal příslušnost v elitní desítce mezi dospělými, natož pozici světové jedničky. V tvrdé konkurenci se ale stále zlepšují. Třeba Jonáš Forejtek dokázal porazit domácího Zacharyho Švajdu, kterého sledoval na začátku turnaje v televizi v hlavní soutěži mužské dvouhry US Open.

Generační obměna českého daviscupového týmu. Hráčům nominovaným do Bosny je průměrně 19 let Číst článek

„Zaznamenal jsem, že trénoval i s Federerem na centrkurtu,“ vypráví Forejtek. A daří se zatím i dalším, Jiřímu Lehečkovi i Daliboru Svrčinovi.

Všichni tři si také vysloužili pozvánku do daviscupového týmu pro zářijové utkání v Bosně, ve kterém bude poprvé v roli kouče také Michal Navrátil: „Jsem za to strašně rád. Kluky vidím, jsem s nimi v kontaktu, takže můžu i kapitánovi poradit. Navíc tu kluci budou mít někoho, koho znají, když přijdou do nového týmu.“

Michala Navrátila na US Open překvapil i další junior, který se zatím do nominace nevešel. Tenista, který má předky z různých zemí světa, Andrew Paulson.

„Má krásnou figuru, je to vysoký kluk, může se opřít o servis, údery mu letí, umí jít i na síť… Když bude tvrdě pracovat, tak brzo může ostatní dohnat a klidně i předehnat,“ říká tenisový trenér Michal Navrátil po vydařeném vstupu českých juniorů do grandslamového US Open.