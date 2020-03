Tenistka Muchová si po zrušení turnajů krátí čas hraním na kytaru. ‚Občas píšu písně, je to relax,‘ říká

Tenisové příznivce už na kurtu ohromila hodněkrát. V minulé sezóně postoupila do čtvrtfinále Wimbledonu, zaujala turnajovým titulem z korejského Soulu nebo například ohromným kvalitativním skokem z druhé stovky žebříčku až k hranici nejlepší světové dvacítky. Teď v době koronavirové pandemie a herní přestávky ale Karolína Muchová ukazuje i velký kus hudebního talentu. Praha 10:37 27. 3. 2020 (Aktualizováno: 11:01 27. 3. 2020) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Karolína Muchová se raduje z postupu do čtvrtfinále Wimbledonu | Foto: TOBY MELVILLE | Zdroj: Reuters

Na sociálních sítích můžeme v těchto dnech sportovce často vidět v jiné než obvyklé roli a u tohoto příspěvku na instagramovém účtu Karolíny Muchové fanoušci ocení, že mohou tenistku i slyšet.

Karolína Muchová na sociálních sítích ukazuje nadání nejen pro sport.

Známá australská herečka a spisovatelka Rebel Wilsonová, která mimochodem Karolíně Muchové fandila například loni ve Wimbledonu, k videu české kamarádky napsala, že by měla vydat album.

„To, co je vyvěšené na Instagramu, jsem složila asi za pět minut, je to krátký text. Nějaké písničky, pokud se tomu tak dá říct, si občas píšu. Ale nikdy jsem je nikomu nehrála a ani to popravdě neplánuju,“ přiznala Radiožurnálu Karolína Muchová, že má zatím stále spíš tenisové sny a plány.

I když teď má v době koronavirové pandemie na svůj koníček celkem dost času oproti běžnému období tréninků a turnajů.

„Cestou z turnaje na turnaj nemám moc čas. I když jsem někdy doma, tak tu kytara spíš leží kolem mě a já se jí nedotknu, takže moc času nehraju. Díky té pauze mám teď čas, takže si ji občas vezmu,“ popisuje česká reprezentantka.

„Beru to jako relax, hlavně mě to baví. Určitě bych se v hraní chtěla v budoucnu zlepšit a třeba mít i učitele, aby mě naučil správné techniky, protože jsem samouk a přeci jen to není úplně perfektní,“ myslí si Karolína Muchová, i když by s tím zřejmě mnozí fanoušci nesouhlasili.

Tím spíš, když hraje na kytaru celkem krátce. A rozhodně s ní nevyrůstala tak jako s tenisovou raketou.

„Asi nebude úplně překvapením, když řeknu, že jsem jako první dostala tenisovou raketu. Ke kytaře jsem se dostala až asi dva roky zpátky. Koupila jsem si ji poté, co jsem viděla nějaké kytarové video, které se mi líbilo, a já chtěla zkusit hrát,“ vypráví Karolína Muchová, a možná to teď bude ona, kdo dokáže svým videem také někoho inspirovat.