Karolína Muchová, Marie Bouzková, či Markéta Vondroušová. Prosadí se nadějné tenistky v této sezoně?

Většina z nich už zažila, jaké to je porazit na velkém kurtu grandslamového turnaje slavnou soupeřku. Karolína Muchová zdolala na loňském US Open Španělku Muguruzaovou, Markéta Vondroušová na stejném místě Bertensovou z Nizozemska a byla tehdy jedinou teenagerkou v osmifinále.

Kateřina Siniaková už opakovaně překonává úvodní kola na největších turnajích a také už jako jednička táhla český fedcupový tým k titulu. „Určitě pokrok cítím, i hra se zlepšila, je to více konstantní…“ hodnotila svůj vývoj Siniaková.

Právě další kariérní posun zmíněných tenistek bude zajímavé sledovat. A můžeme k nim přidat ještě třeba Marii Bouzkovou, kterou v nové sezóně zatím porazila jenom čerstvá vítězka turnaje v Brisbane Karolína Plíšková. I na příkladu Kateřiny Siniakové je ale vidět, jak složité jsou pro mnohé hráčky postupy na žebříčku čím blíž jsou těm nejlepším.

„Když jsem se poprvé dostala do stovky, tak se to tak krásné vyvíjelo, že by se to mohlo posunout, ale pak jak člověk obhajuje získané body, tak ono se to nezdá, ale je to těžké. Takže já se snažím makat a postupně se zlepšovat. Když to půjde pomalu, tak to tak asi má být,“ přiznala Kateřina Siniaková, která je společně s Barborou Krejčíkovou světovou jedničkou v deblu.

V prestižnějším žebříčku ženské dvouhry je těsně za třicítkou, a má teď zřejmě výkonnostně nejblíž k výjimečným tenistkám Karolíně Plíškové a Petře Kvitové, které získaly posledních osm českých titulů na profesionálním okruhu WTA.

Kromě zkušené třicátnice Barbory Strýcové a zmíněných singlistek je v nejlepší stovce aktuálně už jen Markéta Vondroušová. Další Češky budou bojovat o to, se tam znovu nebo poprvé dostaly, i proto aby nemusely hrát kvalifikace a do hlavních soutěží těch největších grandslamových turnajů postupovaly rovnou.

„Je to určitě motivace. Musím se tam nějak prokousat, to je na tom to nejtěžší,“ řekla Karolína Muchová, které se to ještě po US Open i kvůli zranění ruky nepovedlo a tak teď musí na Australian Open v Melbourne do kvalifikace. Stejně jako Marie Bouzková, která se na úvod utká s krajankou Barborou Krejčíkovou.