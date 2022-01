Loni semifinále, letos do Austrálie nemohla. Muchová vyhlíží po vleklém zranění návrat na kurty

Důvodem odhlášení Karolíny Muchové z letošního ročníku Australian Open je zranění břišního svalu. Kvůli němu už předčasně ukončila loňskou sezonu a vynechala i úvodní grandslam roku 2022.

„Stalo se mi to minulý rok právě v Austrálii. Rozhodli jsme se pro radikálnější řešení, vzít si víc volna, abych mohla snad už po Australian Open naskočit do toho kolotoče. Neodehrát třeba jen jeden turnaj, ale naplno celou sezonu,“ řekla Muchová Radiožurnálu.

Pětadvacetiletá tenistka odehrála poslední turnaj loni v srpnu a na podzim si myslela, že už je v pořádku. Jenže citlivý břišní sval se opět ozval.

„Ono se řekne břišní sval, ale to si člověk kýchne a bolí to. Už se mi to doléčilo, v listopadu už jsme mysleli, že jsem připravená, ale pak se mi to ozvalo i v zádech. Museli jsme kvůli tomu stopnout přípravu a udělat tuhle změnu,“ říká Muchová.

Po delší přestávce plánuje start sezony na březen. Mezitím sleduje i výkony Barbory Krejčíkové. Loňská vítězka Roland Garros hraje skvěle i na Australian Open, v Melbourne už je ve čtvrtfinále. Výborné výkony Krejčíkové ale Muchovou nepřekvapují.

„Podle mě to bylo spíš o tom čase, kdy to prolomí. Pamatuju si ji ze starších žákyň, kdy byla nejlepší v republice. Lidé ji brali spíš jako deblistku, ale vždycky to měla v ruce. Šlo o to, kdy se jí to podaří prolomit i v singlu,“ tvrdí 32. hráčka světového žebříčku. Barboru Krejčíkovou čeká čtvrtfinále proti Američance Keysové ve čtvrtek.