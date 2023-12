Finále v Paříži byl nejsilnější zážitek, říká Muchová o uplynulé sezoně. Pochvalovala si konzistentní výkony

Tenistka Karolína Muchová má za sebou nejlepší sezonu v kariéře. Zahrála si finále Roland Garros, semifinále US Open, vyšplhala na osmou pozici v žebříčku WTA, a poprvé se kvalifikovala na Turnaj mistryň, který však nakonec hrát nemohla. Sezonu jí totiž předčasně ukončilo zranění zápěstí. O rekonvalescenci, oblíbených momentech ze sezony i ambicích pro tu příští mluvila Muchová v rozhovoru pro iROZHLAS.cz. Praha 10:49 4. prosince 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Karolína Muchová | Foto: Ondřej Deml | Zdroj: ČTK

Sezonu jste začínala jako 151. hráčka žebříčku a končíte jí jako 8. Kdybyste to na začátku roku věděla, co byste na takový skok říkala?

Tohle není vůbec lehká otázka, ale určitě kdyby mi to takhle někdo řekl dopředu, tak bych měla velkou radost, že se dřina celého týmu vyplatí.

Co pro vás znamená, že jste se po loňské sezoně protkané zraněními letos dostala do několika finále velkých turnajů a kvalifikovala se na Turnaj mistryň?

Pro mě to znamená, že veškerá námaha a zejména trpělivost, která zatím byla z minulého roku, se vyplatila. Jsem šťastná, že letošní sezona byla zatím mým největším úspěchem.

Jak celkově s odstupem hodnotíte letošní sezonu?

Velmi pozitivně, protože byla pro mě dosud nejlepší. Nejvíc jsem pyšná na to, že jsem od poloviny roku hrála s takovou konzistencí.

Jaký je pro vás nejsilnější zážitek letoška, na který ráda vzpomínáte?

To bude určitě Roland Garros v Paříži. Od druhého týdne, kdy jsem hrála na těch největších stadionech, kde byly zápasy specifické, včetně téměř prohraného semifinále. Celkově tam bylo hodně diváků a byl to rozhodně můj nejsilnější tenisový zážitek.

Dokázaly vám letošní výsledky, že patříte definitivně do světové špičky?

Určitě bych nepoužila slovo definitivně, protože tenis je poměrně nepředvídatelný a výsledky se často mění. Navíc je zde mnoho vynikajících hráček, což znamená, že udržet se ve špičce je náročné. Jsem však velmi ráda, že momentálně patřím mezi nejlepších deset hráček na světě.

Je nějaký aspekt vaší hry, na který jste hrdá, že jste ho zlepšila? A naopak je něco, kde cítíte, že se musíte posunout?

Myslím, že během této sezony se moje hra vyvíjela od samého začátku. Potřebovala jsem se na začátku rozehrát, ale postupem času jsem si v turnajích i zápasech všimla zlepšení zejména v oblasti servisu, úderů a můj pokrok při hře na síti. Věřím, že v tenise je vždy prostor pro zdokonalení a i nadále pracujeme s týmem na zlepšení různých aspektů hry. Nicméně si nemyslím, že by bylo něco zásadního, co bych musela drasticky měnit.

Váš trenér Emil Miške chválil na US Open vaše sebevědomí a schopnost zahrát v důležitých momentech skvělé míče. Považujete to za svou silnou stránku?

Myslím si, že když se dostanu do svého herního rytmu, jaký jsem měla na US Open, což je čtvrtý Grand Slam sezony, a mám za sebou mnoho úspěšných zápasů a turnajů, tak sebevědomí mám výrazně vyšší. Je pravda, že před US Open jsem už odehrála minimálně sedm, možná dokonce osm vítězných zápasů na americké půdě, což mi nesmírně pomohlo. Vždycky, když se dostanu do této fáze, cítím, že je to jedna z mých silných stránek.

‚Nemohla jsem hrát‘

Jak těžké bylo rozhodnutí o neúčasti na Turnaji mistryň a Poháru Billie Jean Kingové?

Nebylo to tolik o mém rozhodnutí, ale spíše o tom, že jsem prostě nemohla hrát. I když jsme se pokoušeli a prodlužovali finální rozhodnutí, bolest byla prostě příliš silná. Bylo zřejmé, že nejsem schopná zúčastnit se ani jednoho z těchto turnajů. Byla jsem z toho velmi zklamaná, že jsem nemohla být přítomna.

Když jste viděla, jaké podmínky v Cancúnu na Turnaji mistryň panují a jak si ostatní hráčky stěžují, nebyla to taková menší náplast na vaši neúčast?

Nepovažuji to za náplast, protože bez ohledu na místo bych chtěla hrát Turnaj mistryň a byla bych ráda, že bych tam byla i za těchto okolností. Na druhou stranu, pokud bych si měla vybrat, na kterém Turnaji mistryň budu chybět a kde by mi to bylo nejméně líto, byl by to právě tento.

Mrzelo vás, že se Turnaj mistryň nekonal v Ostravě, jak se spekulovalo?

Tím, že jsem ten turnaj nehrála, bylo by mi mnohem více líto, kdyby se hrál v Ostravě než v Cancúnu. Pokud bych však na tomto turnaji hrála, byla bych ráda, že se koná tady před našimi domácími fanoušky.

Jak zatím probíhá rekonvalescence zraněného zápěstí?

Léčba mého zápěstí stále pokračuje. Jedná se o zranění, které vyžaduje čas. Už jsem prošla fázemi, kdy jsem zápěstím vůbec nehýbala, a nyní postupně začínám s cvičením. Trénink se zintenzivňuje a pomalu se vracím na kurty.

Konzistence a titul

Dalo vám zranění nějakou extra motivaci pro příští sezony?

To bohužel ne. Nicméně pokud hledám pozitivní stránku toho zranění, můžu říci, že sezona byla dlouhá, a vím, že právě tato menší pauza od tenisu mi prospívá.

Jak kromě rekonvalescence prožíváte volno?

Snažila jsem se odpočinout a načerpat energii, strávila jsem čas s rodinou a přáteli. Také jsem ale plnila další povinnosti, které jsou důležitou součástí tenisu, zejména vůči partnerům. Nyní je však zase čas na přípravu, a tak mám nyní daný režim.

Jaké máte cíle pro příští sezonu?

Mými hlavními cíli jsou udržet konzistenci ve hře, vrátit se do zápasové formy a doufám, že se mi v příští sezoně podaří vyhrát alespoň jeden turnaj.