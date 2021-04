‚Tělo mě nepustí, abych hrála na sto procent.‘ Tenistka Muchová stále bojuje nejen se soupeřkami

Zažila výjimečný úspěch na grandslamovém turnaji, ale zároveň se stále nemohla zbavit zdravotních potíží. Tenistce Karolíně Muchové překážely v návratu na kurty a také v tom, aby na nich vyhrávala. V pátek se jí to ale povedlo, při své premiéře v Madridu vybojovala první antukové vítězství v sezoně. A také první od únorového Australian Open. Madrid 14:22 30. dubna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Česká tenistka Karolína Muchová | Foto: Ibraheem Al Omari | Zdroj: Reuters

Gratuluji k první antukové výhře v sezoně, jaký to byl pro vás zápas?

Jsem ráda, že jsem zápas zvládla ve dvou setech. Myslím, že začátek jsem hrála docela dobře, měla jsem to pod kontrolou, dobře servírovala. Ve druhém setu soupeřka už neměla co ztratit, začala do toho chodit a bylo to těžké ukončit. Já trochu polevila, ale jsem ráda, že jsem to pak doservírovala.

Jak se cítíte fyzicky? Dlouho vás trápil břišní sval. Když už jste se po dlouhé pauze odhodlala nastoupit do turnaje, tak vás ve Stuttgartu trápila záda.

Pořád se necítím úplně stoprocentně, tělo není v nejlepším rozpoložení. Je to každopádně lepší, než minulý týden. Za to jsem ráda a doufám, že to bude lepší a lepší. Na tom s týmem pracujeme - zlepšovat všechny části, který mě zlobí.

Můžete být konkrétnější, nebo to jsou informace, které byste si - i třeba z taktických důvodů - chtěla nechat pro sebe?

Jsou to ta záda, ta mě úplně nepřešla. Souvisí to s tím břichem, které trochu šetřím, takže neservíruju úplně naplno. Trochu mě to omezuje, ale dnes mě to neomezovalo tak, jako ve Stuttgartu, kde to pro mě bylo hrozně nepříjemné.

V Madridu jste ještě nikdy nehrála, měla jste respekt z tamních podmínek?

Poprvé jsem dnes hrála na tom stadionu, kde to je uzavřené a rozcvičení jsem měla pod střechou, tak to bylo trochu jiné. Kurty jsou mokřejší, ale docela příjemné a rychlejší a mně to docela sedí. Určitě se na tom běhá líp, než v minulém týdnu. Nestěžuji si.

Jak se cítíte v zápase? Pustí vás to do vaší obvyklé pestré hry?

Asi tím, že jsem nehrála dva měsíce, tak tam mám takovou brzdu. A občas zareaguju tak, jak bych normálně nereagovala. Je to určitě i tím, že mi chybí zápasy a tělo mě nepustí, abych hrála na sto procent, jak bych si přála.

Bylo ve hře i to, že ještě nenastoupíte, i když to musí být složité, když jste měla tak dlouhou přestávku?

Dělali jsme pro to maximum a rozhodli se, že sem poletíme a uvidíme, jak se budu cítit při rozcvičení den před tím - jestli budu schopná hrát. Dostala jsem se do takové kondice, že jsme se ráno rozhodli, že zápas odehraju.

Takže to bylo rozhodnutí na poslední chvíli?

Poslední dva tři dny jsem tady trénovala a nebyla tam myšlenka, že bych nenastoupila, ale kdybych se začala cítit hůř, tak bych na kurt nenastoupila.