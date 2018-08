Karolína Muchová. Dcera ligového fotbalisty nadchla i slavného trenéra Bollettieriho

Zhruba hodinu po půlnoci newyorského času se začala šířit do světa zpráva o senzačním postupu Karolíny Muchové do 3. kola US Open. Mladá česká tenistka, kterou znali snad jen tenisoví znalci, si vyšlápla na vítězku Wimbledonu a Roland Garros - Španělku Garbiñě Muguruzaovou.

Zatím to nevnímám, neuvědomila jsem si to, ale jsem strašně ráda. Porazit takovou hráčku je super, sen,“ přiznala ve Flushing Meadows po svém dosud největším triumfu v kariéře Karolína Muchová.

Aktuálně 202. žena světového žebříčku si na okruhu WTA připsala po dvouapůlhodinovém boji s bývalou světovou jedničkou teprve své druhé vítězství. A to rodačka z Olomouce hrála premiérově s tenistkou z elitní dvacítky.

Je to pro mě něco úplně jiného – strašně velký stadion, hrála jsem večer pod světly, takže jsem si musela trošku zvyknout. Lidi řvali, blázinec, prostě New York,“ přiznala dvaadvacetiletá Muchová, že byla v úvodu zápasu hodně nervózní.

Mezi největší úspěchy téhle mladé české tenistky dosud patřilo vítězství na Pardubické juniorce. Slavný tenisový trenér Nick Bollettieri, který byl tenkrát na východě Čech na turnaji jako host, už tehdy obdivoval pestrou hru Karolíny Muchové.

Karolína Muchová Největší úspěchy: dva tituly ve dvouhře a jeden ve čtyřhře na okruhu ITF; postup do 3. kola US Open (2018)

Aktuální postavení na žebříčku WTA ve dvouhře: 202. místo

Nejlepší umístění na žebříčku WTA ve dvouhře: 179. místo (23. července 2018)

Výdělky: 103 137 dolarů.

„Vítězka hrála velice chytře, umí velmi dobře chodit k síti, aby uspěla i mezi profesionálkami, potřebovala by zlepšit servis. Skvěle se pohybuje, má excelentní cit pro míč, zvládá důležité stavy, výtečně zkracuje hru, má dobrý bekhend se spodní rotací, ano, je to excelentní hráčka na síti s dobrým pohybem,“ zhodnotil jeden z nejslavnějších trenérů na světě.

Pak ji ale brzdila zranění a na turnaji WTA se poprvé objevila až v roce 2017, ale v Soulu vypadla hned v prvním kole.

Styl s krátkými míči a častou hrou na síti dceru bývalého ligového fotbalisty a nyní trenéra Josefa Muchy dovedl k zatím životní výhře.

„Je za tím určitě tvrdá práce. Mám dobrý tým, který mě k tomu tlačí. Sama bych to určitě nezvládla, protože jsem docela lenivá,“ řekla Karolína Muchová ještě před startem US Open, na kterém jí teď čeká 3. kolo proti přemožitelce Lucie Šafářové – Australance Asleigh Bartyové.

Češky v žebříčku WTA (ženy) | 35. týden 2018 Jméno Turnajů Bodů 5. Petra Kvitová 21 4885 8. Karolína Plíšková 21 4105 23. Barbora Strýcová 24 1930 54. Kateřina Siniaková 25 1045 69. Lucie Šafářová 15 863 95. Kristýna Plíšková 26 700 103. Markéta Vondroušová 20 615 121. Denisa Allertová 17 512 157. Tereza Smitková 25 389 170. Marie Bouzková 27 349