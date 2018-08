Blázinec v New Yorku a nečekaná výhra. ‚Respekt jsem si nepřipouštěla,‘ říká Karolína Muchová

Zatímco lidé v Česku snídali, Karolína Muchová si v New Yorku dopřávala večeři šampionů. Po dvou a půl hodinách porazila Garbiñe Muguruzaovou a postoupila do třetího kola US Open. V rozhovoru pro Radiožurnál pak řekla, že nejtěžší bylo zvyknout si na bláznivou atmosféru na stadionu Louise Armstronga. New York 9:20 30. srpna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Karolína Muchová | Foto: Julio Cortez/AP | Zdroj: Reuters

Karolíno, v New Yorku máte večeři šampionů, v Česku lidi snídají. Vnímáte, jaký poprask jste doma způsobila?

Zatím to nevnímám, neuvědomila jsem si to, ale jsem strašně ráda. Porazit takovou hráčku je super, sen.

Kdy jste si uvědomila, že můžete Muguruzaovou porazit? Začátek nebyl nejlepší, nejdřív žádný míček v gemu, pak jeden, dva… Šlo to postupně.

Byla jsem trošku nervózní. Je to pro mě něco úplně jiného – strašně velký stadion, hrála jsem večer pod světly, takže jsem si musela trošku zvyknout. Lidi řvali, blázinec, prostě New York. Díky bohu jsem si zvykla a začala jsem si to víc užívat. Dostala jsem se do své hry, zahrála jsem pár dobrých úderů a šlo to.

Na druhé straně kurtu přitom byla dvojnásobná grandslamová vítězka.

Nepřipouštěla jsem si respekt, nevnímala jsem, proti komu hraju. Bylo to tom zvyknout si na to kolem, na atmosféru, všechno je velké. To mi dělalo větší problém.

Byla to vaše hra? Zdálo se, že předvádíte ještě něco víc.

Myslím, že to byla moje hra. I tak jsem udělala spoustu chyb, ale v důležitých momentech jsem zahrála dobře. Věřím ve svou hru a s trenérem se to snažíme zlepšovat. Ne jen, abych hrála bouchačku pravá – levá. Pořád to není stoprocentní, ale zlepšuju se.

Kdo vás k vašemu pestrému hernímu stylu přivedl?

Měla jsem to v sobě odmalička. Baví mě to, dívám se spíš na chlapský tenis a myslím, že to mám v sobě.

Vnímala jste ve třetím setu ten stav, že můžete vyhrát?

Vnímala. Při jejím podání jsem jednou vedla 30:0, uvědomila jsem si to a udělala jsem čtyři chyby. Ona se pak chytla. Já jsem si udržela servis, to mě podrželo. Poslední gem jsem to tam nějak nastřílela, to už si ani nepamatuju, jak to bylo.

Podíváte se na ten zápas ještě na hotelu?

Ne. Dám si jídlo a půjdu spát. Snad usnu. Nechodím brzo spát, ale ve dvě ráno po zápase nevím. Jsem nabitá, tak nevím, jestli usnu.

Češky v žebříčku WTA (ženy) | 35. týden 2018 Jméno Turnajů Bodů 5. Petra Kvitová 21 4885 8. Karolína Plíšková 21 4105 23. Barbora Strýcová 24 1930 54. Kateřina Siniaková 25 1045 69. Lucie Šafářová 15 863 95. Kristýna Plíšková 26 700 103. Markéta Vondroušová 20 615 121. Denisa Allertová 17 512 157. Tereza Smitková 25 389 170. Marie Bouzková 27 349