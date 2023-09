Semifinále grandslamu je fajn, ale chtěla jsem víc, smutnila Muchová. Přiblížila se však Turnaji mistryň

Když Karolína Muchová zhruba hodinu po utkání přemýšlela nad tím, co výrazného se jí ze zápasu vybavuje, byl to jen protest ekologických aktivistů, který duel na 50 minut přerušil. „Byl tam ten protest, ale tenisově to nebylo nic moc.“

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si Karolínu Muchovou po semifinále US Open

A ani jí moc netěšilo, když někdejší slavná tenistka Chris Evertová opakovaně jako televizní komentátorka ESPN žasla nad tím, jak odvážně Karolína Muchová odvrátila 5 mečbolů.

„Na mečbolech do toho vždycky jdu, ale při tom posledním jsem stejně udělala nevynucenou chybu, takže to bylo jedno.“

Karolíně Muchové nespravil náladu ani lepší druhý set a hodně intenzivní závěr. Hlavně s první sadou nebyla spokojená. Cítila, že hraje tak na 60 procent svých možností a neuměla si vysvětlit, proč.

„Dneska to ode mě nebyl dobrý výkon. S tímhle bych ani nemohla chtít vyhrát. Fyzicky jsem se necítila dobře. Ze začátku mám pocit jsem na kurtu ani moc nebyla, vypráví pro Radiožurnál Sport Karolína Muchová, která hrála s černým rukávem na ruce, ale to prý nebyl důvod nečekaně slabšího výkonu.

„Měla jsem to pod ním docela dost zatejpované, takže jsem chtěla, aby to nebylo vidět. Ale necítila jsem, že bych hrála zle kvůli tomu,“ přiznala Karolína Muchová, která letos hrála finále Roland Garros. Teď sice do zápasu o titul neprošla, ale právě tady v New Yorku cítila větší šance na grandslamový titul.

Lepší pocit než na Roland Garros

„Až do dneska jsem cítila, že tady hraju líp. Přišlo mi, že tady je větší šance, bojovat o grandslam. Semifinále dalšího grandslamu je fajn, ale určitě jsem chtěla víc. Mám pocit, že se celkově moje hra lepší, což je pozitivum.“

Karolína Muchová se bude na své vystoupení v Americe díky lépe asi až později. Díky turnajům na betonech se ale také výrazně přiblížila Turnaji mistryň pro osm nejlepších hráček sezóny.