Nervy necítím, zatím mi to tam padalo, říká tenistka Muchová před třetím kolem Wimbledonu

Loňský Wimbledon ještě sledovala z televize, ale od té doby už je na každém grandslamovém turnaji tenistkou. Na tom současném na jihozápadě Londýna postoupila Karolína Muchová do 3. kola a za jeden rok se ve světovém žebříčku zlepšila zhruba o sto padesát míst. Londýn 9:42 4. července 2019

„Je to super pocit. Uhrála jsem další kolo. Jsem fakt ráda,“ hodnotila pro Radiožurnál Muchová.

Už loni na US Open v New Yorku mohla mít Karolína Muchová po velké výhře nad bývalou světovou jedničkou Španělkou Garbiňe Muguruzaovou a po postupu do třetího kola podobné pocity, ale zatímco tehdy šlo o prvotřídní senzaci, teď už k úspěchu všechno směřovalo.

„Zlepšila jsem hodně věcí. Mám tu větší tým, mám tu svého fyzioterapeuta. Také jsem tady nemusela procházet kvalifikací jako na US Open, kde jsem šla hrát třetí kolo, ale byla jsem úplně rozbitá. Teď jsem docela připravená na další zápas a to je určitě výhoda.“

Posun v kariéře ukazují i čísla u jména. Když před rokem neúspěšně bojovala o hlavní soutěž Wimbledonu, patřilo jí až 223. místo ve světovém žebříčku. Teď vstupovala do turnaje přímo bez kvalifikace jako tenistka sedmé desítky, což po travnatém grandslamu ještě o něco vylepší. Bez ohledu na to, jak její další zápas proti Estonce Anett Kontaveitové v Londýně dopadne.

„Popravdě nervy necítím. Zatím jsem do toho šla uvolněně a padalo mi to tam.“

Karolína Muchová má za sebou velmi dynamické období, ve kterém ukázala "světu" svůj atraktivní pestrý tenis, dostala se do fedcupového týmu, dosáhla na finále turnaje elitního okruhu WTA. A ve kterém na sebe byla jen jednou pořádně naštvaná. To když jí utekl výtečně rozehraný zápas 2. kola na předchozím grandslamu v Paříži s Rumunkou Irinou-Cameliou Beguovou.

„Určitě jsem to dlouho překousávala, protože jsem nepodala ten výkon, který bych si představovala. Nějak jsem to hodila za hlavu a jede se dál.“