Tenistka Muchová přijde o úvod sezony. Kvůli zraněnému zápěstí vynechá i Australian Open

Česká tenistka a světová osmička Karolína Muchová vynechá kvůli zraněnému zápěstí úvod sezony včetně grandslamového Australian Open. Sedmadvacetiletá rodačka z Olomouce se chce dál věnovat rekonvalescenci, nejdříve se vrátí na okruh WTA v únoru. Finalistka letošního Roland Garros o tom informovala ve čtvrteční tiskové zprávě. Praha 20:00 28. 12. 2023 (Aktualizováno: 20:16 28. 12. 2023) Tenistka Karolína Muchová přijde o úvod nadcházející sezony (ilustrační foto) | Zdroj: Profimedia

„Nebylo to lehké rozhodnutí, ale moje zdraví musí být na prvním místě,“ řekla Muchová. „Mým cílem je návrat na kurt ve vrcholné formě a bez jakýchkoliv obav o zápěstí, což je zásadní nejen pro nadcházející sezonu, ale pro celou mou tenisovou kariéru,“ doplnila.

Muchová laboruje se zraněným zápěstím pravé ruky od zářijového US Open, kde postoupila do semifinále. Nestačila až na pozdější vítězku Američanku Cori Gauffovou. Kvůli zdravotním potížím pak v závěru roku vynechala Turnaj mistryň i start na finálovém turnaji Poháru Billie Jean Kingové.

Přestože se po skončení sezony snažila potíže vyřešit, do startu prvního grandslamového turnaje sezony v Melbourne, kde se před dvěma lety dostala do semifinále, to nestihne. Nejprve se odhlásila z turnaje v Brisbane, nyní vzdala i účast na Australian Open.

„Je to frustrující, ale musím zůstat pozitivní, uzdravit se a připravit na další část sezony,“ doplnila na instagramu Muchová, podle níž se bolesti vrátily uprostřed tenisové přípravy. Nejdříve se proto plánuje vrátit v polovině února na turnaji v Dauhá.