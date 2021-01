Nestěžuju si, hlavně že se hraje, říká Plíšková. Olympiádu má stále v plánu, bude záležet na situaci

Získala respektovaného zahraničního kouče a s nadšením vstupuje do nové sezony. Tenistka Karolína Plíšková ji zahájí už tento týden na právě začínajícím turnaji v Abú Zabí ve Spojených arabských emirátech. Pak se nejlepší česká singlistka ve světovém žebříčku přesune do Austrálie a bude se snažit co nejlépe připravit na úvodní grandslam roku. Dál než do Melbourne se zatím dívat nemohla. Abú Zabí 19:07 5. ledna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Karolína Plíšková. | Foto: Danielle Parhizkaran-USA TODAY Sports | Zdroj: Reuters

„Uvidíme, kde co bude. Každá země má jiné podmínky. Doufejme, že se podaří odehrát následující turnaje, od posledního už je to dlouhá doba,“ naráží Karolína Plíšková třeba na povinnou čtrnáctidenní karanténu před únorovými turnaji v Melbourne, na odklad Australian Open i na možné neustálé změny.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Karolína Plíšková začne tento týden v Abú Zabí novou sezonu. Více v příspěvku Jaroslava Plašila

Až v úterý odpoledne ženská profesionální asociace WTA zveřejnila alespoň plán na první polovinu roku. Oproti minulosti vypadl třeba velký březnový turnaj v Indian Wells.

Ženská profesionální asociace už má také dostatečně vyzkoušený život v takzvaných bublinách. Ale i předchozí měsíce ovlivněné koronavirovou pandemií šestou hráčku světa naučily brát všechno postupně tak, jak to je. A na nic si nestěžovat. Vždyť stále platí, že může dělat svou práci, když bude zdravá.

Tenistka Muchová odcestovala k prvním turnajům sezony, přibalila si i speciální roušky Číst článek

„I když jsou podmínky občas frustrující, hrajeme bez lidí, jsou pořád testy a karanténa, tak to není nic, co by se nedalo zvládnout. Dá se na to zvyknout,“ podotkla z Abú Zabí Karolína Plíšková, která se pod novým německým koučem Saschou Bajinem snažila co nejlépe připravit na úvod sezony.

Se svým týmem je rozhodnutá zvládnout, co půjde, a stále má v plánu zúčastnit se i odložených letních her v Tokiu. I když přiznává, že bude dost záležet na podmínkách, za kterých organizátoři olympijský turnaj nakonec uspořádají.

„Nechám to zatím volné, stejně se to mění každým dnem. Pokud to půjde, tak bych ráda na olympiádě hrála. Ale pokud by byly zase nějaké šílené karantény a zmeškala bych kvůli tomu další turnaje, tak to budu muset zvážit,“ naznačila česká tenistka, která zatím ví, za jakých podmínek může hrát od tohoto týdne v Abu Zabí a pak v únoru v Melbourne, kde se bude snažit uspět na úvodním grandslamu sezony.