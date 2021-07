‚Je možné, že to moje první a poslední olympiáda.‘ Tenistka Plíšková si volna dlouho neužije, Tokio čeká

Po příletu z Londýna hodila domů kufry, osprchovala se a zamířila do tenisového klubu. Karolína Plíšková hned po návratu do Prahy šla dětem ze své akademie ukázat stříbrný talíř za účast ve wimbledonském finále. Volno chce mít jen do čtvrtka, kdy odletí do španělské Marbelly připravovat se na olympijské hry. Praha 13:07 13. července 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Karolína Plíšková v utkání třetího kola Australian Open | Foto: Edgar Su | Zdroj: Reuters

Aktuální česká tenisová jednička Karolína Plíšková se dočkala ve své akademii vřelého přijetí a už se chystá na svou premiérovou účast na olympijských hrách.

Nejlepší sice ve Wimbledonu nebyla, ale i přes finálovou prohru se světovou jedničkou Australankou Bartyovou přivítali Karolínu Plíškovou v její tenisové akademii jako vítězku. A hrála při tom symbolicky právě písnička Tiny Turner.

„Je to finále, takže nechci shodit ten úspěch, který jsem měla. Není to tak, že bych hrála finále ob rok, hrála jsem ho po pěti letech, takže to pořád beru jako úspěch, než neúspěch. Samozřejmě mám cíl pořád ten grandslam vyhrát, bude tam dokud se mi to nepodaří a bude tam možná i potom, i kdyby se mi to podařilo,“ prohlásila Karolína Plíšková, která ani napodruhé ve finále grandslamového turnaje neuspěla.

Plány jsou jasné

Do konce této sezóny má ale před sebou ještě dvě velké výzvy - olympijský turnaj a hned poté US Open.

„Nejspíš to vypadá, že budu muset letět rovnou do Ameriky, pokud budu chtít hrát všechny turnaje, takže plán bude nabitej. Teď mám nějakej věk a tak je možný, že to bude moje první, jediná a poslední olympiáda. Podmínky tam asi nejsou ideální, ale já se už dávno rozhodla, že bych chtěla jet,“ odmítla Karolína Plíšková, že by ať už kvůli absenci diváků nebo kvůli nabitému programu přemýšlela nad vynecháním olympijského turnaje.

„V pátek už mám naplánované tréninky, v pondělí letím do Tokia už. Měla jsem letět v sobotu, ale posunula jsem to o dva dny, protože jsem nějak nepočítala, že bych byla ve finále Wimbledonu. Uvidím se s rodinou, udělám kolečko máma, táta, kámošky, pak si odpočinu a zpátky na beton, aby to za něco stálo.“ Říká tenistka Karolína Plíšková, kterou v Tokiu čeká olympijská premiéra.