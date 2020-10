‚Asi to nebude náhoda.‘ Karolíně Plíškové se na grandslamu zase nedařilo, zváží konec sezony

Turnajová dvojka Karolína Plíšková skončila na Roland Garros už ve druhém kole. Zastavila ji šampionka z Paříže z roku 2017 Jelena Ostapenková z Lotyšska, která zvítězila 6:4 a 6:2. Českou tenistku mrzí, že se jí letos nedařilo ani na jednom z grandslamů, maximem bylo třetí kolo na začátku roku v Austrálii. Jak řekla Radiožurnálu, v nejbližších dnech bude přemýšlet nad příčinami a také zváží, jestli ještě v této sezoně bude pokračovat. Paříž 18:00 1. října 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Česká tenistka Karolína Plíšková | Foto: Clive Brunskill | Zdroj: Reuters

Cítila jste se tentokrát na kurtu lépe než v prvním kole?

Pocitově to bylo asi tak nějak podobné, tady jsem hrála blbě tenhle zápas i ten první. Soupeřce nemůžu upřít, že hrála dobře, ale vůbec to ode mě nebylo blízko tomu, co bych chtěla a měla hrát.

Bojovala jsem s timingem na servisu, s údery. Den to nebyl dobrý, můj tenis také ne. Takhle hrát nejde, někoho bych možná porazila, ale solidní hráčku jako ona ne.

Ani na třetí pokus to letos na grandslamu nevyšlo. Přitom v generálce na turnaji v Římě jste došla až do finále. Kde hledat důvody?

Nemusí to mít vždycky nějaký konkrétní důvod. Rozdíl v teplotách byl asi 15 stupňů, to je dost velká změna. V Římě mi to sedlo od začátku, cítila jsem se dobře, přišlo mi to o hodně rychlejší. Energii jsem tady měla, ale nebylo to znát ve výměnách ani ve hře. Pohyb byl možná jako jediný dobrý, ale to při mém stylu tenisu nestačí.

Výsledky na grandslamech asi nebudou náhoda. Ale horší už to být příští rok nemůže, to je asi pozitivní. Určitě se k tomu nějak vrátím, minimálně se nad tím zamyslím a třeba něco změním, aby to příští rok dopadlo jinak.

Pomohl by třeba i trochu přívětivější los v prvních kolech?

Je to možné, ale nemyslím si, že jsem měla soupeřky, co se nedají porazit. Na první a druhé kolo nebyly úplně nejlehčí, ale to nijak neomlouvá moji hru. Kdyby byla jiná, porazit je můžu v jakékoliv fázi pavouka.

Mohly hrát roli problémy s nohou, kvůli kterým jste skrečovala římské finále?

Na tohle se nechci vymlouvat. Kvůli noze jsem neprohrála ani jeden míček.

Zvažujete konec sezony?

Teď ano, uvidíme, jestli se to změní. Povrchy se mění, má tam být poslední turnaj. Momentálně vůbec nepřemýšlím o tenisu v příštích týdnech. Dám tomu čas a nechám to chvíli vychladnout.