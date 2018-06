Odpočinula jsem si, natrénovala, takže se cítím o 100 procent lépe, říká Karolína Plíšková

Na travnatých turnajích nemá ty největší cíle, vždyť ve Wimbledonu nikdy nepřešla přes druhé kolo. Přesto se teď tenistka Karolína Plíšková do Anglie těší. Na rozdíl od závěru antukové sezóny se cítí při trénincích dobře a ráda by to ukázala i v zápasech. Praha 12:20 15. června 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Karolína Plíšková na Marii Šarapovovou nestačila | Foto: Christian Hartmann | Zdroj: Reuters

S tenistkou na vozíčku Laďkou Pořízkovou, které předtím předala symbolický šek na 50 000 korun ze svého nadačního fondu, si na antuce chvíli zahrála, ale jinak je Karolína Plíšková ráda, že už bude ve zbytku sezóny běhat po jiných, rychlejších površích.

Na konci antukové sezóny viděla některé věci černě, ale chuť do tenisu se Karolíně Plíškové vrátila.

A taky se těší z toho, že už některé věci nevidí tak černě jako ještě nedávno v Paříži po tvrdé porážce od Rusky Mariy Šarapovové. „To, co jsem viděla tak nějak černě po té porážce, nebo jak jsem se cítila, tak si to sedlo. Ne, že bych řekla, že jsem jiný člověk, to úplně ne. Ale odpočinula jsem si, natrénovala jsem, takže se cítím o 100 procent lépe, než jsem se cítila v Paříži jak fyzicky, tak psychicky. Ne, že bych se cítila vyloženě blbě, ale prostě tak jako bez šťávy, bez energie. To volno myslím, že mi strašně prospělo. Měla jsem týden volno, takže je to znát i na chuti do tenisu,“ řekla Radiožurnálu Karolína Plíšková.

To, že přiznala, že hraje bez šťávy či bez energie na grandslamu - na tom nejdůležitějším turnaji - vyvolalo i některé nechápavé reakce. V rozhovoru pro Radiožurnál se tomu divila i slavná hráčka Martina Navrátilová.

„Dostalo se to ke mně. Nerada bych to komentovala, protože od doby, kdy ona hrála, si myslím, že se to dost změnilo. Nechci říct, že jsem obětovala Paříž, grandslam, to bych nikdy neudělala, ale že je těžké naplánovat formu přesně na jeden nebo dva týdny v roce. To je strašně těžké. Takže občas se stane, že prohrají i ostatní holky, které třeba prohrát neměly. Je těžké formu naplánovat, když máte 10 týdnů turnajů, o což jsme se samozřejmě snažili. Úplně se to nepovedlo, ale nevidím to tak jako ona. Určitě ne,“ reaguje Plíšková.

Karolína Plíšková tuší, že by měla zřejmě větší klid, kdyby své rozpoložení občas popisovala jinak, ale taková být nechce. „Nerada jsem stavěná do strojených situací, to mi úplně nejde, necítím se v tom. Takže raději řeknu něco blbě a pak samozřejmě někteří lidé nejsou úplně šťastní nebo tak, ale tak to prostě je. Říkám, jak to cítím. Zhodnotím vždycky situaci podle mého. Někdy to není úplně lehké. Takhle to prostě se mnou je,“ vysvětluje Karolína Plíšková, která už se vší vážností přistupovala k přípravě na travnatou část sezóny, ke které odlétá už teď o víkendu.

Začne v Birminghamu a pak uvidí, jestli týden před Wimbledonem vyplní ještě jedním přípravným turnajem. „Trénujeme na betonu, tak je určitě dobré, si nějaký turnaj předtím zahrát. Cíl určitě mám a to je přejít druhé kolo, což je pro někoho možná malé, ale mě se to ještě nepodařilo z důvodu těžkých losů nebo mé nedostatečné formě. Takže když se dostanu do třetího kola nebo do druhého týdne Wimbledonu, tak budu šťastná. Ale určitě to bude těžké,“ myslí si Karolína Plíšková.