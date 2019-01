Jedna je už několik let v nejlepší světové desítce a na grandslamových turnajích patří pravidelně k favoritkám, druhá se do nejužší špičky teprve snaží dostat. Tenistky a dvojčata Karolína a Kristýna Plíškovy toho ale mají také hodně společného. Třeba i to, jak často v kariéře mění svůj realizační tým. Melbourne 13:06 16. ledna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Dvojčata Kristýna i Karolína Plíškovy | Foto: Facebook Karolíny Plíškové

Zřejmě jenom ti největší tenisoví nadšenci bez váhání vědí, kolik trenérů se za poslední tři roky vystřídalo u dvojčat Kristýny a Karolíny Plíškových. U slavnější Karolíny jich včetně otce, který s tenistkami občas na některé turnaje jezdí, bylo šest. A to počítáme jenom ty herní mimo odborníky na kondici a další členy realizačního týmu.

Na co čekat, když to nesedí, vysvětluje Kristýna Plíšková časté změny týmu po vzoru sestry Karolíny

„Teď jsem trenéry docela střídala, už mi to přijde docela úsměvné, ale teď mi to prostě funguje,“ usmívá se Karolína Plíšková. A ani její dvojče Kristýna není v tomto směru pozadu.

„Potřebuju se cítit co nejlépe a když to nebude ono, tak to změním. Tenisový život je tak krátký, tak na co čekat, když to nesedí. Všichni to pořád nějak komentují, že to se ségrou pořád měníme, ale když cítíme, že to není ono a že to může být lepší, tak je asi načase udělat změnu,“ vysvětlovala Kristýna Plíšková a podobně to vnímá i její sestra, turnajová sedmička Australian Open.

Jeden velký rozdíl tu ale je. Zatímco Karolína se dokázala v kariéře možná i díky změnám stále výkonnostně posouvat, a to dokonce na té nejvyšší úrovni, kde už jsou pokroky neobtížnější, Kristýna se výsledkově nelepšila, naopak. A tak stále hledá, kdo by jí vytáhl výrazně výš, než je konec stovky světového žebříčku.

„Cítím, že to, co v sobě mám, jsem ještě zdaleka nevyužila. Proto se snažím dělat změny,“ říká Kristýna Plíšková.

Ještě na podzim jí zkoušel pomáhat bývalý úspěšný deblista František Čermák, teď trénuje s Tomášem Lašákem a přemýšlí, jestli je práce u ní vysněnou adresou.

„Nemyslím si, že by to nějak rozhodovalo a že by se třeba báli, že taky poletí. Asi to s námi není lehké, ale tak to je,“ přiznává Kristýna Plíšková.

A zatím méně úspěšná z obou sester přiznává i to, že se často radí s Karolínou. I když zatím nevyzkoušela model se zahraničními trenéry, který si Karolína tak moc pochvaluje.

„Taky mi radila, že si myslí, že zahraniční povahy jsou pozitivnější než Češi. Nebráním se ničemu. Uvidíme, co bude,“ říká Kristýna Plíšková.



O některých věcech se ale Kristýna Plíšková rozhoduje výhradně sama, třeba když nedávno sáhla po výměně raket, se kterými bude bojovat o postup do třetího kola Australian Open.