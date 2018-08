Betony mi sedí, říká Karolína Plíšková před severoamerickými turnaji na tvrdém povrchu

Dobrý den vedro a vlhkost, pozdravila po svém příletu Severní Ameriku na svém twitterovém účtu německá tenistka Sabine Lisická. Počasí, při kterém máte tričko mokré, sotva vyjdete z hotelu, je charakteristické pro tamní turnaje. A ne každý v takových podmínkách dokáže předvádět své nejlepší výkony. Ale jsou hráčky, kterým se naopak právě v takovém prostředí opakovaně daří a jednou z nich je třeba Karolína Plíšková.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Betony mi sedí, říká Karolína Plíšková před turnaj na severoamerických betonech

„Výhoda pro mě je to, že mi nevadí vedro. Hodně holkám vadí a já se s tím dokážu poprat docela dobře,“ snažila se Karolína Plíšková najít důvod, proč se ji v minulých letech právě na severoamerických betonech dařilo nejvíc.

Svůj první významný titul získala před dvěma lety v Cincinnati, nejlepší grandslamový výsledek - účast ve finále - má z US Open z New Yorku ze stejného roku.

„Jsou tam takové rychlejší podmínky, ty betony mi nějak sedí,“ říkala nedávno Karolína Plíšková.

Nový formát Davis Cupu budí emoce. Nelíbí se, že se má hrát najednou a není jasné jeho financování Číst článek

Letošní rok pro ní zatím nebyl tak sportovně úspěšný jako ten minulý, ve kterém byla krátce i světovou jedničkou. Oproti zvyklostem z dřívějška se neposouvala dopředu, i tak se ale stále drží v elitní desítce, na pozici ještě zaručující účast na Turnaji mistryň pro osm nejlepších hráček sezóny. A navíc, blíží se doba, kdy už by se měla výrazněji projevovat práce kondičního experta Marka Všetíčka, který tým hráčky posílil před jarem.

„Myslím si, že se to ještě ukáže. Dobře jsem se tam cítila vždycky, US Open mám ráda, i to město. Je to obrovská změna proti turnajům, co máme, takže nějaké vzpomínky na to mám,“ říká Karolína Plíšková.

Kouzlo severoamerického prostředí poznává Karolína Plíšková už několik let, pro zpestření si před časem vyzkoušela i tamní týmovou soutěž. Teď se vůbec poprvé představí v zápase jako vdaná tenistka. Její první soupeřkou v kanadském Montrealu bude v pondělí v 18.30 krajanka Kateřina Siniaková.