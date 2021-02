Japonští fanoušci na trénincích české tenistky? ‚Je to díky trenéru Bajinovi,‘ směje se Plíšková

Karolína Plíšková se snaží co nejlépe připravit na tenisové Australian Open, a v Melbourne jí v tom pomáhá jeden z nejrespektovanějších trenérů na ženském okruhu Sascha Bajin. Němec se srbskými kořeny dříve pracoval pro Američanku Serenu Williamsovou a později už jako hlavní kouč dovedl ke dvěma grandslamovým titulům Naomi Ósakaovou. I proto je také hodně populární v Japonsku, a právě o tom se teď Karolína Plíšková často přesvědčuje. Melbourne 11:35 6. února 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Karolína Plíšková. | Foto: Danielle Parhizkaran-USA TODAY Sports | Zdroj: Reuters

Na dvorci číslo 8 právě končí trénink. Otevře se branka a jeden z několika japonských fanoušků, v tomto případě jde ještě o dítě, míří skrz hráčské lavičky na modrý betonový kurt rovnou za německým trenérem. Chvilku si pinkají a Sascha Bajin občas něco zahlásí.

„On je docela kamarádský. V Japonsku ho mají rádi, napsal tam knihu a trénoval Ósakaovou. I kvůli ní a úspěchům, které spolu měli, je tam hodně populární, takže teď je ten zájem díky němu,“ dělá si Karolína Plíšková v rozhovoru pro Radiožurnál legraci z toho, že sice fanoušci z Japonska chodí stále častěji na její tréninky, ale hlavně tedy kvůli bývalému kouči Naomi Ósakaové.

„Nejdřív to ani nechtěli dovolit, aby šly děti na kurt, ale nakonec to povolili. V téhle době to není tak lehké,“ líčí Karolína Plíšková.

I ona má obecně hodně fanoušků ve východní Asii, přesvědčovala se o tom třeba na Turnajích mistryň, i na dalších akcích v Číně i dalších zemích.

A také v Austrálii má dost obdivovatelů. V Melbourne to zažila už v roce 2010, kdy ji někteří zdejší mladíci chodili hlasitě podporovat ke kurtu při grandslamové juniorce, kterou nakonec vyhrála. Popularitu si mohla získat i díky svým výkonům na turnaji v Brisbane, kde opakovaně triumfovala.

Forma před grandslamem

Teď by se česká tenistka ráda co nejlépe předvedla na Australian Open. „Není důvod panikařit, že to nějak nevyšlo. Je to furt začátek. Myslím, že výkonnost jde nahoru. Minimálně od Abú Zabí se to strašně zlepšilo. Uvidíme, jak začne turnaj. Věřím tomu, že probojuji do lepší formy, i když ani teď není špatná,“ naráží Karolína Plíšková na své úvodní zápasy sezóny a stále lepší pocit ze své hry. Tím spíš, že i zdravotně je na tom lépe ve srovnání s úvodním turnajem v Abu Zabí.

Také tréninky jsou už trochu jiné. A zatímco během čtrnáctidenní karantény se se stálou spoluhráčkou, v té době Karolínou Muchovou, hodně snažily hrát body a simulovat zápasy, teď už trénuje jen se svým koučem.

„Bodů jsme s Muchovou hrály docela dost, navíc jsem pak měla dva zápasy, takže teď jsem tři dny hrála jen se Saschou. Vždycky si dáme i pár bodů spolu. Ale spíš jsme trénovali to, co mi třeba v zápase nešlo. Teď už spíš ladíme, abych hrála čistě a dostala se do toho,“ zmínila Karolína Plíšková zbývající dny do prvního zápasu na australském grandslamu. Vstoupí do něj v úterý, utkáním proti Italce Jasmine Paoliniové.