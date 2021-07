Byly tam nervy, ale závěr jsem zvládla skvěle, zářila Plíšková. Ve finále je za silnou soupeřku ráda

Před sebou měla telefon, na kterém naskakovala jedna gratulace za druhou. Tenistka Karolína Plíšková porazila ve Wimbledonu Bělorusku Arynu Sabalenkovou 5:7 a dvakrát 6:4 a poprvé od US Open 2016 si zahraje finále na grandslamu, ve kterém se utká se světovou jedničkou Australankou Bartyovou. Plíšková utkání zakončila esem, a nejen o účinném podání česká tenistka vyprávěla v rozhovoru pro Radiožurnál. Londýn 21:43 8. července 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Česká tenistka Karolína Plíšková | Foto: PAUL CHILDS | Zdroj: Reuters

Odehrála jste úžasný zápas, k vidění byl skvělý tenis. Co jste cítila na konci, když už bylo po všem?

Strašnou úlevu, hlavně že jsem dala eso. První nadhoz mě totiž až pobavil, jak byl hrozný. Byly tam i nějaké nervy, protože zas nemám za sebou dvacetkrát semifinále Wimbledonu. Myslím ale, že jsem to zvládla až neskutečně - hlavně poslední game, zahrála jsem ho odvážně a dotáhla to.

Mám obrovskou radost, zasloužila jsem si vyhrát. Už první set jsem prohrála trochu smolně, byla jsem lepší, měla jsem i spoustu šancí, ale na konci jsem si prohrála nešťastně servis. I když se začátek takhle nepodařil, tak jsem nakonec našla cestu k vítězství.

Jak těžké bylo pořád dotahovat? Každý set jste začínala na příjmu, což je nepříjemné, když je na druhé straně hráčka s dobrým servisem. Sabalenková dala v utkání 18 es, vy o čtyři méně...

Je to tlak, musím si servis pořád držet a dotahovat. I když jsem ji brejkla, tak to bylo stále jen o game. Navíc ona servírovala skvěle, bylo strašně málo šancí na brejk.

Jak se budete připravovat na finále, na ten nejdůležitější zápas?

Zítra mám den volno, takže dnešek vstřebám, chci si užít vítězství a zítra se jako vždy připravíme na soupeřku. A v sobotu na to půjdu. Nebojím se, že bych byla unavená nebo snad nějak uspokojená.

Jedno finále už jste na grandslamu zažila, Angelique Kerberová na US Open 2016 se stala po výhře ve třech setech světovou jedničkou. Teď jdete znovu na světovou jedničku.

A to jsem ještě tehdy vyřadila Serenu Williamsovou, která byla aktuální světovou jedničkou během US Open. Ale jsem za to ráda. Ve finále chci mít někoho dobrého, nejlepší soupeřku.

S Bartyovou jste hrála nedávno dost vyrovnaný zápas ve Stuttgartu, kde jste byla blízko vítězství. Může vám ta zkušenost pomoct, nebo to nehraje roli?

Bylo to na antuce, kde je ona ještě lepší a já naopak trochu horší. Všechny naše zápasy byly dost otevřené pro obě, měly často těsný průběh. Vím, jak na ni hrát, ale bude záležet, jak to komu sedne. Ona má nepříjemnou hru, moc holek takhle nehraje. Ale budu věřit ve své zbraně a snad to vyjde.