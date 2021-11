Bez titulu, ale s vítězstvím na konci. ‚Jedna z mých nejlepších sezon,‘ hodnotí Plíšková

Tenistka Karolína Plíšková má za sebou nejdřív komplikovanou, ale nakonec úspěšnou sezónu. V mexické Guadalajaře na Turnaji mistryň sice na semifinále nedosáhla, ale v obtížných podmínkách vybojovala dvě výhry ve skupině a rok 2021 zakončila singlovým vítězstvím. Něco takového ještě jako profesionálka na okruhu WTA v ženské dvouhře nezažila. Guadaljara (Mexiko) 20:55 15. listopadu 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Karolína Plíšková | Zdroj: Reuters

„Končit sezonu vítězstvím není špatné,“ usmívá se Karolína Plíšková.

Jen v roce 2016 byl její poslední singlový zápas sezóny vítězný. Tehdy zářila ve fedcupovém týmu a výrazně pomohla k finálové výhře ve Francii. Na turnajích se jí povedlo zakončit kalendářní rok vítězstvím ve dvouhře poprvé až teď.

V kariéře tenistů je zvláštní pocit zakončit turnaj vítězstvím bez toho, aniž by to znamenalo zisk trofeje. Ale formát Turnaje mistryň je jiný a ani dvě výhry ve skupině české hráčce na postup do semifinále nestačily.

Plíšková tak musí hodnotit sezónu, ze které nemá titul, což je pro ní výjimečné. Od roku 2013 nepřetržitě aspoň jeden pohár v každém roce za finálové vítězství v singlu na některém z turnajů získala. Ale devětadvacetiletá Češka není zklamaná.

„Myslím, že dost lidí mě už třeba odepsalo, že už nikdy nebudu hrát tak dobrý tenis. Ale podařilo se z toho udělat super rok. Otočila jsem to, že se mi nedařilo, takže to bych asi vyzdvihla. Hodnotím to jako jednu z nejlepších sezon,“ řekla tenistka Radiožurnálu.

Plíškové se v sezoně nejdříve opakovaně nedařilo vyhrávat zápasy, ale postupně se dokázala zlepšovat. Dosáhla na tři velká turnajová finále včetně toho grandslamového, což se jí před tím povedlo jen jednou na US Open 2016.

„Dostat se zpět na grandslamové finále, zvlášť na Wimbledonu, kde se mi nikdy moc nedařilo, hodnotím jako jeden z mých největších úspěchů v kariéře,“ říká Karolína Plíšková.

I kvůli grandslamovým úspěchům vsadila před minulou sezónou na respektovaného německého kouče Saschu Bajina a teď je ráda, že s ním bude spolupracovat i v novém roce.

„Jsem především ráda, že Sascha chtěl zůstat se mnou. Pro mě vůbec žádná jiná varianta nebyla, je to nejlepší trenér, kterého jsem kdy měla. Věřím, že je ještě spoustu věcí, které spolu chceme dosáhnout, věří ve mě a mám pocit, že mě i chápe jako člověka. Jsem ráda, že pokračujeme,“ prozradila Karolína Plíšková po svém posledním zápase sezóny.