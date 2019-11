Karolína Plíšková ukončila spolupráci s Conchitou Martínezovou. Příští rok chce uspět na grandslamu

Vyhrála čtyři turnaje a na konci roku je druhou nejlepší tenistkou na světě. Chyběl jí ale velký úspěch na těch největších, tedy grandslamových, turnajích, a ráda by se ještě výkonnostně posunula. I proto se po zatím nejlepší sezoně tenistka Karolína Plíšková rozhodla pro trenérskou změnu a ukončila spolupráci se Španělkou Conchitou Martínezovou. Praha 14:04 7. listopadu 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tenistka Karolína Plíšková na Turnaji mistryň | Foto: Aly Song | Zdroj: Reuters

„Chci možná trošičku něco změnit na příští rok na velké zápasy. Například se jinak připravit nebo zkusit zahrát v určitých momentech jinak. To je něco, nad čím se potřebuji sama zamyslet. Teď na to bude spousta času,“ říkala tenistka Karolína Plíšková bezprostředně po skončení Turnaje mistryň v Číně.

Již tehdy naznačovala, že by našla pár vad na kráse zatím nejúspěšnější sezony. A chtěla pár dní na to, aby se rozhodla, za se je pokusí odstranit se stejnou trenérkou.

„Ještě to budeme nějak řešit. Já jsem samozřejmě s prací, co jsme dělaly, spokojená, ale jsou určité věci, které chci zlepšit a musím se nad tím ještě zamyslet,“ dodávala sedmadvacetiletá rodačka z Loun.

Nyní Karolína Plíšková oznámila, že spolupráci s Conchitou Martínezovou ukončila. „Děkuji Conchitě za odvedenou práci. Myslím, že jsem se díky ní stala lepší hráčkou. Doufám, že se jí bude i dál dařit. Já se teď chci zkusit ještě posunout,” poděkovala své – nyní už bývalé – trenérce prostřednictvím tiskové zprávy.

Příští rok by ráda získala grandslamový titul a je kvůli tomu ochotná některé věci změnit. „Určitě to chci příští rok zkusit jinak, i kdybych měla obětovat některé turnaje a třeba i vypadnout z první desítky,“ nastínila plány.

„Věřím, že to jednou vyjde. Musím tomu jít samozřejmě naproti, mám to ve svých rukou. Mám tenis na to, abych zahrála možná kolikrát i lépe, než jsem zahrála, nebo abych velké zápasy vyhrála. Uvidíme, co bude příští rok,“ uvedla Plíšková.

Zatím tak není jasné, kdo Martínezovou nahradí. Česká tenistka chce kouče najít co nejdříve, aby s ním mohla zahájit přípravu na novou sezonu. Na Tenerife by u toho měli být od konce listopadu i chorvatský kondiční kouč Azuz Simčić a také španělský fyzioterapeut Salvador Martín Guzman, kteří v realizačním týmu světové dvojky zůstávají.