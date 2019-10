Nebudu si stěžovat na los. Možné je všechno, věří si Plíšková po úvodní prohře na Turnaji mistryň

Nejlepším českým singlistkám se začátek Turnaje mistryň výsledkově nepovedl. Po Petře Kvitové v Červené skupině, prohrála první zápas v čínském Šen-čenu také Karolína Plíšková, která ve svém úvodním duelu Fialové skupiny podlehla obhájkyni titulu, Svitolinové z Ukrajiny 6:7 a 4:6.

Conchita Martínezová se snažila na lavičce povzbudit tenistku raněnou vývojem zápasu a chvíli se i zdálo, že rady zaberou, a že psychická pomoc přišla v ten pravý čas. Vždyť Plíšková, které po nešťastně ztracené první sadě, kdy prohrála 12:14 v tie-breaku, utíkal i začátek druhého setu, začala po návštěvě španělské trenérky vývoj zápasu obracet. Ale dlouho to nevydrželo.

„Myslím, že toho nebylo moc, co jsem udělala špatně. Bylo to o pár míčkách a určitě rozhodl první set,“ řekla Radiožurnálu Plíšková, když se vracela k dlouhému tie-breaku první sady.

Ano, zápasy se sice hrají na dva vítězné sety, ale právě ten úvodní měl tentokrát na výsledek zásadní vliv.

„Zahrála jsem skvěle některé údery, ale ona skoro neudělala chybu. Buď jsem to zabila já, nebo jsem zkazila. S tím jsem spokojená, že jsem měla pocit, že mám ten tie-break ve svých rukou, ale bohužel to nevyšlo,“ litovala česká tenistka, která se teď pokusí podobně jako Petra Kvitová ve druhé skupině využít pozitivních pocitů z výkonu a vybojovat postup do semifinále i z těžší pozice.

A teď Halepová a Andreescuová

A že to může být hodně složitý úkol, naznačují jména soupeřek. Plíšková se ve zbytku týdne utká s vítězkami dvou posledních grandslamů, šampionkou z Wimbledonu Simonou Halepovou z Rumunska a Kanaďankou Biancou Andreescuovou, která triumfovala na US Open v New Yorku.

„Nebudu si stěžovat na los, tak to prostě je. Mám zrovna tu skupinu, kde těch chyb moc není a jediný, kdo ty chyby možná dělá, jsem já. Jsem ale ráda, že jsem odehrála dobrý zápas, protože jsem vůbec nevěděla, jak tady budu hrát. Teď jsem v klidu a myslím, že je možné všechno. Mohu další dva zápasy vyhrát, nebo prohrát a pak pojedu na dovču,“ snaží se být Plíšková nad věcí. Okamžitě však dodává, že ještě nechce být myšlenkami na dovolené.

„Dá se na tom stavět a je tam spousta věcí, které si mohu vzít do dalšího zápasu a uvidíme,“ chce ještě zabojovat o postup do semifinále sedmadvacetiletá rodačka z Loun.

Další utkání ji ve skupině čeká ve středu a Petru Kvitovou ve druhé skupině už v úterý po poledni.