Plíšková letos měla čtvery Vánoce. ‚Nemohu už mít jiné ambice, než vyhrát grandslam,‘ říká tenistka

Tenistka Karolína Plíšková se sotva vrátila z tréninkového pobytu na Kanárských ostrovech, představila nového sponzora a už si zase balí kufry. Čeká ji cesta do Austrálie, kde odehraje úvodní turnaje nové sezony. Druhá hráčka světa popsala, že vánoční svátky prožila poměrně intenzivně a slavila je hned několikrát. Praha 18:06 27. prosince 2019

Plíšková prožila čtvery Vánoce a není to zdaleka všechno, co teď opakuje. Minimálně jednu větu si v těchto dnech opakuje dost často.

„Měla jsem jen tři dny volna, když jsem přiletěla a vše bylo takové ve spěchu. Tím, že máme velké rodiny, tak jsem pořád cestovala a měla jsem asi čtvery Vánoce. Jídla jsem snědla opravdu hodně, na každé návštěvě salát s řízkem. Základ pro mě ale je, že jsem viděla rodinu, protože jsem byla měsíc pryč a teď zase na měsíc odjedu,“ řekla Plíšková před odletem do Austrálie.

Zatím má v plánu turnaj v Brisbane, který minule vyhrála a také grandslamové Australian Open v Melbourne. Dál se uvidí, i podle toho, jak se jí bude dařit.

„Záleží na tom, kolik budu mít zápasů. Každý rok jich je strašně moc a teď už mi není taky není dvacet,“ vysvětlila Karolína Plíšková, že právě v plánování může být velký rozdíl oproti předchozím sezónám.

Grandslam je úkol číslo jedna

Byla už světovou jedničkou, má spoustu turnajových titulů, ale na ten grandslamový ještě nedosáhla. Takže chce udělat všechno proto, aby to změnila.

„Teď už nemohu mít ani jiné ambice, než vyhrát grandslam. Na dalších pár let to bude můj cíl a uvidíme. Dělám pro to maximum a víc pro to opravdu už dělat nejde,“ myslí si.

Sedmadvacetiletá tenistka dokonce přiznala, že už se snad naučila říkat nahlas, po čem v kariéře touží.

„Ano, je to tak a všichni to ví. Já to vím, i můj tým to ví. Budu tu větu opakovat často, protože je to můj cíl a tak to prostě je.“

Ostatně i proto udělala Plíšková po minulé sezóně některé změny ve svém týmu. I jako světová dvojka po úspěšném roce ukončila spolupráci se španělskou trenérkou Conchitou Martínezovou. Přišel nový herní kouč Venezuelan Daniel Vallverdú, kterému bude pomáhat Ukrajinka Savčuková, s kondiční i tenisovou přípravou začala ještě o týden dřív oproti minulosti.

„Každý rok vyměním trenéra a přijde mi, že hraji podobně dobře. Není to rozhodující, ale hledám, jestli mi třeba sedne něco jiného. Někdy je to o slovíčkaření a třeba se to povede. Neříkám, že budu měnit trenéra každý rok, ale pak bude další sezona a snad i další šance.“

Řekla Karolína Plíšková před sezónou, kterou bude plánovat postupně. I protože je rok bohatší o dvě velké akce. Dubnový finálový turnaj Fed Cupu v Budapešti a letní olympijské hry v Tokiu.