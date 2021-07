Trenér Bajin zakáže Plíškové před finále telefon. ‚Musí být agresivní a využít svých hlavních zbraní‘

Tenistka Karolína Plíšková bude bojovat o titul v ženské dvouhře Wimbledonu. Ve finálovém duelu se od 15 hodin utká se světovou jedničkou Australankou Bartyovou. Plíškové se zatím v kariéře nepovedlo grandslamovou trofej získat, a aby to změnila, vsadila před sezónou na respektovaného kouče, Němce Saschu Bajina. Londýn 8:40 10. července 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Karolína Plíšková a trenér Sascha Bajin | Zdroj: Profimedia

Hned na prvním grandslamu na začátku roku v Austrálii Sascha Bajin zjistil, jak může touha po velkém titulu Karolínu Plíškovou srážet.

Když totiž člověk hrozně moc chce, vyjde to často podobně jako když pro něco neudělá dost, říká před wimbledonským finálovým zápasem německý trenér, který se snažil hledat cestu ke zdravějšímu přístupu. Ale hlavně české tenistce věřil, i když se jim dobré výsledky často vyhýbaly.

„I když jsem na začátku roku nehrála úplně nejlépe, tak nám to funguje, mimo kurt i na kurtě. Myslím, že má stále strašně moc, co mi může dát. Jedna z hlavních věcí, co mi dává, je jeho pozitivita a to, jak mi věří,“ řekl Karolína Plíšková, které se pak snáz přijímají i různá tréninková cvičení.

„Cestou na kurty jedeme hodinu autobusem a nechci aby se dívala na telefon, tak si řekneme: ‚oba dva se teď nebudeme dívat na telefon‘. Není to opravdu dobré pro vaši rovnováhu, trochu se tím můžete rozhodit. Tak si jen zapneme hudbu a ani jeden z nás se na telefon nedíváme,“ prozradil kouč Sacha Bajin.

„Hodina je strašně dlouhá a já bych radši sledoval nějaká videa na YouTube. Ale táhneme za jeden provaz.“

Německý trenér pojede s Plíškovou autobusem z hotelu na kurty i na finálový zápas a možná své svěřenkyni cestou připomene, co bude v utkání proti světové jedničce nejdůležitější. „Nejdůležitější je, aby hrála na vítězství a věřila ve své zbraně. Lidé mají tendenci být nervózní. Nechci, aby přemýšlela tak, aby něco nepokazila, ale aby využila svých hlavních zbraní a hrála agresivně,“ přál by si Bajin.

Finále Wimbledonu mezi Karolínou Plíškovou a Ashleigh Bartyovou začíná v 15:00. Můžete jej živě poslouchat na stanici Radiožurnál Sport, nebo v online reportáži na iROZHLAS.cz