Náročný den Kateřiny Siniakové: dlouhá vítězná bitva v singlu i překvapivě rychlý konec v deblu

Tak náročný den ještě žádná tenistka na letošním Roland Garros neměla. Kateřina Siniaková bojovala přes tři hodiny s řeckou favoritkou Sakkariovou o postup do třetího kola Roland Garros, nedlouho poté ji čekal ještě úvodní zápas ženského deblu. Zvítězit se jí povedlo jen v prvním zápase. Paříž 7:09 31. května 2019

„Hrozně emociální den, úplně nahoru dolů. Nejdřív euforie, že jsem to uhrála a dokázala to konečně ukončit, ve druhém zápase to ale byla nečekaná prohra,“ zhodnotila Siniaková pro Radiožurnál po náročném dvojzápase.

Po největší výhře sezóny a hodně dlouhé a fyzicky i psychicky náročné bitvě by se jí zřejmě hodilo odpočívat, ale česká tenistka musela na kurt ještě jednou. Kateřina Siniaková a Barbora Krejčíková obhajovaly titul z minulého roku a tedy i spoustu bodů v žebříčku. Takže i proto byl pro ně zápas důležitý. Pro Krejčíkovou tak, že nastoupila, i když ještě nebyla úplně zdravá.

„Když tady hraju s Katkou, která je moje kámoška, tak jsem se chtěla vytáhnout a nezkazit jí tu možnost. Cítila jsem se líp, v zápase se mi ale od prvního míče bohužel motala hlava, ještě teď je mi špatně,“ popsala svůj stav Krejčíková.

„Bára mi napsala, že je nemocná, ale nevěděla jsem, že je to až tak vážné. Na začátku zápasu jsem z toho byla zaskočená,“ dodala Siniaková.

Šance pro Strýcovou?

Česká tenistka tak teď po náročném dvojzápase s velkou pravděpodobností přijde o pozici světové jedničky v ženském deblu. Jednou z tenistek, které by ji mohly vystřídat je i Barbora Strýcová. Ale pro kariéru Siniakové je teď zřejmě zásadnější, že dokáže vyhrávat mezi singlistkami. A třeba ne naposledy tady v Paříži.

„Třeba dokážu využít šanci. Na kurt určitě půjdu s tím, že chci vyhrát a že na to mám,“ těší se Siniaková na sobotní souboj se světovou jedničkou v ženském singlu Japonkou Ósakovou.

Už v pátek dopoledne si zahrají o postup do osmifinále Karolína Plíšková proti Chorvatce Martićové a Markéta Vondroušová proti Španělce Suarezové-Navarrové.

Ohromná radost za tuto bojovnici, a velká satisfakce pro @K_Siniakova pic.twitter.com/z9fsJmld9n — Jaroslav Plasil (@JaroslavPlasil) May 30, 2019

WTA čtyřhra (ženy) | 22. týden 2019 Jméno Národnost Turnajů Bodů 1. Kateřina Siniaková Česká rep. 17 8355 2. Barbora Krejčíková Česká rep. 15 8065 3. Barbora Strýcová Česká rep. 21 7050 4. Kristina Mladenovicová Francie 17 6490 5. Tímea Babosová Maďarsko 18 6410 6. Elise Mertensová Belgie 16 5745 7. Demi Schuursová Nizozemsko 23 5295 8. Ashleigh Bartyová Austrálie 11 5092 9. Šuaj Čang Čína 16 4670 10. Andrea Sestini Hlaváčková Česká rep. 12 4562

Češky v žebříčku WTA (ženy) | 22. týden 2019 Jméno Turnajů Bodů 2. Karolína Plíšková 22 5685 6. Petra Kvitová 21 5055 38. Markéta Vondroušová 16 1457 40. Barbora Strýcová 23 1355 42. Kateřina Siniaková 25 1277 73. Karolína Muchová 15 783 112. Kristýna Plíšková 28 573 118. Marie Bouzková 29 544 126. Tereza Smitková 24 500 127. Barbora Krejčíková 14 479

