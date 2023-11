Siniaková má novou deblovou parťačku po Krejčíkové. Hrát bude se světovou jedničkou Hunterovou

„Co se týče její spolupráce s Barborou, nevím, co se stalo. Není to moje věc. Obě jsme ale velmi dobré kamarádky a často jsme na sebe narážely,“ řekla Hunterová, která letos nastupovala po boku Belgičanky Elise Mertensové. Vyhrály spolu dva tituly a dostaly se i do finále Wimbledonu, kde nestačily na Barboru Strýcovou a Sie Šu-wej.

Proč deblistky přerušily spolupráci? ‚Chtěla jsem změnu,‘ řekla Siniaková. Krejčíkovou tím překvapila Číst článek

Siniaková s Hunterovou spolu nenastoupí poprvé. Vloni v červnu vyhrály například turnaj German Open, na začátku letošního roku se dostaly také do finále v Adelaide.

‚Pěkná výzva‘

„Je to skvělý člověk. Stále pracujeme na tom, abychom co nejlépe sladily naše kalendáře. Ví, že chci hrát i dvouhry, a ona je hraje také,“ uvedla Hunterová. „Snažíme se, aby to přesně zapadlo. Je to ale úžasné. Myslím, že chtěla změnu a já také. Bude to pěkná výzva. Nebudeme ale na sebe nijak tlačit,“ doplnila Hunterová.

Olympijské šampionky z Tokia Siniaková s Krejčíkovou informovaly o konci spolupráce v listopadu po porážce v semifinále Poháru Billie Jean Kingové s Kanadou. Konec iniciovala právě rodačka z Hradce Králové, která hledala nový impulz. Nevyloučila ale, že se s Krejčíkovou dají v budoucnu opět dohromady.

Krejčíková se Siniakovou jsou se sedmi grandslamovými tituly nejúspěšnějším domácím párem. V historických tabulkách takzvané Open éry jim patří dělené páté místo.

Cheers to the year-end world No.1



Storm Hunter returns home as the top ranked women's doubles player in the world.



Read more https://t.co/3Zx6WsDzjU pic.twitter.com/Wcq4Auhc08 — TennisAustralia (@TennisAustralia) November 23, 2023