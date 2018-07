Z bálu wimbledonských šampionů na olomouckou antuku. ‚Oslava bude až po sezoně,‘ říká Siniaková

„Oslavy by ani nebyly. Mám v plánu ještě hrát příští týden v Moskvě a je těžké na oslavy přistoupit, sezona stále jede, každý týden je nějaký turnaj. A i když člověk vyhraje tak krásný turnaj, musí na sobě makat a chce vyhrávat další. Pořádná oslava bude až po sezoně,“ tuší Kateřina Siniaková.

Pár desítek hodin po triumfu ve wimbledonské čtyřhře už byla v Olomouci. Jednu slavnostní akci si Kateřina Siniaková užila přímo na nejprestižnějším tenisovém turnaji světa. Společně s dalšími vítězi Wimbledonu se zúčastnila večeře šampionů.

„Říká se tomu bál, ale nikdo tam netančí. Ale když byly otázky na Djokoviće a Angelique Kerberovou, tak na to došlo a předvedli taneček. Ale já jsem netančila,“ směje se.

Teď čeká českou tenistku výrazná změna. Z Wimbledonu do Olomouce a z travnatého povrchu na antuku. Siniaková je zvyklá hrát na různých površích od malička, ale tak rychlou změnu ještě nezažila. „Uvidíme, ale dobrý hráč si s tím poradí. Někdy to může být těžší, někdy lehčí. Snad předvedu co nejlepší výkon.“

Kateřina Siniaková spolu s Barborou Krejčíkovou vyhrála letos čtyřhru na „grendslemech" v Paříži a Wimbledonu. Třetím výjimečným turnajem roku bude US Open v New Yorku.

„Ale to je daleko. Takové otázky se kladou, co kdyby to padlo, ale jsou i turnaje mezi tím. Pokaždé, když jedete na turnaj, chcete ho vyhrát. Pořád na sobě makáme, ale až US Open přijde, je tam spousta hrozně těžkých zápasů,“ upozorňuje aktuální světová dvojka deblového pořadí.

Prosadit se Kateřina Siniaková chce i ve dvouhře, kde po Wimbledonu vyrovnala 36. místem své žebříčkové maximum. První kolo "ITS Cupu" v Olomouci začíná v deset hodin dopoledne, Kateřina Sinaková do něj vstoupí až ve středu, kdy se střetne s Ruskou Marinou Melnikovovou.

WTA dvouhra (ženy) | 29. týden 2018 Jméno Národnost Turnajů Bodů 1. Simona Halepová Rumunsko 17 7571 2. Caroline Wozniacká Dánsko 21 6740 3. Sloane Stephensová USA 18 5463 4. Angelique Kerberová Německo 21 5305 5. Elina Svitolinová Ukrajina 18 5020 6. Caroline Garcíaová Francie 23 4730 7. Garbiñe Muguruzaová Španělsko 22 4620 8. Petra Kvitová Česká rep. 22 4550 9. Karolína Plíšková Česká rep. 20 4485 10. Julia Görgesová Německo 24 3980

WTA čtyřhra (ženy) | 29. týden 2018 Jméno Národnost Turnajů Bodů 1. Tímea Babosová Maďarsko 19 7700 2. Kateřina Siniaková Česká rep. 17 7425 3. Latisha Čchan Tchaj-wan 22 7185 4. Barbora Krejčíková Česká rep. 20 6330 5. Jekatěrina Makarovová Rusko 14 6185 5. Jelena Vesninová Rusko 12 6185 7. Andrea Sestini Hlaváčková Česká rep. 24 6100 8. Barbora Strýcová Česká rep. 19 5220 9. Gabriela Dabrowská Kanada 24 5170 10. Kristina Mladenovicová Francie 14 5105