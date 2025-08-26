Kopřiva nestačil na Sinnera a na US Open končí v prvním kole. Obhájce titulu vyhrál ve třech setech
Tenista Vít Kopřiva dohrál na US Open v 1. kole. S obhájcem titulu a světovou jedničkou Italem Jannikem Sinnerem prohrál jasně 1:6, 1:6, 2:6. Utkání se čtyřnásobným grandslamovým šampionem ztratil za hodinu a 38 minut.
Z českých zástupců bude v noci z úterý na středu na betonových dvorcích v New Yorku hrát ještě Linda Nosková, která narazí na Maďarku Dalmu Gálfiovou. Kateřina Siniaková se poté utká s Američankou Hailey Baptisteovou.
Osmadvacetiletý Kopřiva, který v hlavní soutěži US Open debutoval, předvedl proti Sinnerovi na 27 nevynucených chyb. V utkání přišel sedmkrát o podání, soupeřův servis neprolomil ani jednou. Při páté účasti v hlavní soutěži grandslamu skončil počtvrté v úvodním kole, prošel z něj jen letos na antukovém Roland Garros.
Vítěz letošního Australian Open a Wimbledonu Sinner vyhrál na grandslamech na betonových dvorcích 22. utkání v řadě. Čtyřiadvacetiletý Ital se může stát sedmým hráčem v tzv. Open éře, který by v jedné sezoně získal tři grandslamové tituly.
První set Kopřiva prohrál poté, co ztratil úvodních pět gamů a v závěru odvrátil za potlesku fanoušků na největším dvorci Arthura Ashe kanára. Ve druhé sadě získal třetí hru. Ve třetím setu byl český tenista nejblíže brejku, když si za stavu 2:4 vypracoval dva brejkboly. Sinner je ale odvrátil a dotáhl duel k vítězství.