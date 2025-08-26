Kopřiva nestačil na Sinnera a na US Open končí v prvním kole. Obhájce titulu vyhrál ve třech setech

Tenista Vít Kopřiva dohrál na US Open v 1. kole. S obhájcem titulu a světovou jedničkou Italem Jannikem Sinnerem prohrál jasně 1:6, 1:6, 2:6. Utkání se čtyřnásobným grandslamovým šampionem ztratil za hodinu a 38 minut.

New York Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Vít Kopřiva na tenisovém US Open

Vít Kopřiva na tenisovém US Open | Foto: Yuki Iwamura | Zdroj: Profimedia

Z českých zástupců bude v noci z úterý na středu na betonových dvorcích v New Yorku hrát ještě Linda Nosková, která narazí na Maďarku Dalmu Gálfiovou. Kateřina Siniaková se poté utká s Američankou Hailey Baptisteovou.

Osmadvacetiletý Kopřiva, který v hlavní soutěži US Open debutoval, předvedl proti Sinnerovi na 27 nevynucených chyb. V utkání přišel sedmkrát o podání, soupeřův servis neprolomil ani jednou. Při páté účasti v hlavní soutěži grandslamu skončil počtvrté v úvodním kole, prošel z něj jen letos na antukovém Roland Garros.

Vítěz letošního Australian Open a Wimbledonu Sinner vyhrál na grandslamech na betonových dvorcích 22. utkání v řadě. Čtyřiadvacetiletý Ital se může stát sedmým hráčem v tzv. Open éře, který by v jedné sezoně získal tři grandslamové tituly.

První set Kopřiva prohrál poté, co ztratil úvodních pět gamů a v závěru odvrátil za potlesku fanoušků na největším dvorci Arthura Ashe kanára. Ve druhé sadě získal třetí hru. Ve třetím setu byl český tenista nejblíže brejku, když si za stavu 2:4 vypracoval dva brejkboly. Sinner je ale odvrátil a dotáhl duel k vítězství.

ČTK Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Mohlo by vás zajímat

Tenis

Nejčtenější

Nejnovější články

Aktuální témata

Zprávy z domova, Zprávy ze světa Sněmovní volby 2025, Volební průzkumy, Petr Pavel, Petr Fiala, Andrej Babiš, Markéta Pekarová Adamová, Marek Výborný, Vít Rakušan, Zdeněk Hřib, Tomio Okamura, Koalice Spolu, ODS, TOP 09, KDU-ČSL, Hnutí STAN, Piráti, Hnutí ANO, Hnutí SPD, Stačilo!, Motoristé Sobě, Česko 2025, Online k ruské invazi na Ukrajinu, Vladimir Putin, Volodymyr Zelenskyj, Donald Trump, Elon Musk, Si Ťin-pching, Evropská unie, Vinohradská 12, Ověřovna!, Kutnohorská sekta, Společnost nedůvěry, Rozděleni Evropou, Akce: Výbuch, České klima, Film, Můj rozhlas, Počasí, Tipsport extraliga ledního hokeje 2024/2025, Fotbalová liga 2024/2025, Biatlon

Doporučujeme