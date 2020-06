Je vidět, že po tenise je během pauzy hlad, pochvalují si organizátoři úspěšný Tipsport Cup

Po období nejistoty mohou mít tenisté před sebou konkrétnější cíle. Ženské i mužské profesionální okruhy v tomto týdnu představily plány pro zbytek roku po koronavirové přestávce, které zahrají dvě desítky turnajů včetně dvou grandslamů. České hráčky, které mají velké zastoupení ve světové špičce, by mohly být na restart sezony díky sérii domácích akcí dobře připravené a možná by mohly mít i výhodu oproti soupeřkám z jiných zemí. Praha 15:27 21. června 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Karolína Plíšková na Australian Open. | Foto: Hannah Mckay | Zdroj: Reuters

Třeba Daniel Vallverdú, kouč Karolíny Plíškové, to při poslední návštěvě Prahy nazval jen teoretickou výhodou. V praxi podle něj totiž nikdy nevíte a může se klidně stát, že třeba zrovna první turnaje českým tenistkám nevyjdou. Zároveň ale dodával, že je to dobré už jen pro ten pocit, že nemusí tenistky jenom trénovat, ale že si také zahrají dobré zápasy.

„Všude ve světě se asi budou dít nějaké zápasy, jak se to postupně začíná uvolňovat. Čím víc jich budeme mít, tím to bude lepší. Já se předtím cítila fakt docela blbě. Představa, že bych na US Open hrála po pěti měsících první zápas, to bych asi zkolabovala,“ říká spokojená Karolína Plíšková.

„Nevím, jak kdo hraje nebo nehraje, nemám zas tolik zpráv ze světa, ale myslím, že to může pro nás všechny výhoda,“ dodává Plíšková.

Díky příznivé koronavirové situaci a rychlým plánům se v Česku odehrály už dva větší turnaje a část charitativního týmového Tipsport Cupu. Akce mají celosvětovou sledovanost, a tím, že jsou do nich zapojeny i nejlepší české hráčky, se ještě zvedá jejich kredit.

„Jsem rád, že vůbec máme tu šanci, že síla českého ženského tenisu je tak velká, že je to atraktivní i pro zahraniční televize. Udělali jsme dealy do spousty zemí - Amerika, osm evropských zemí. Je vidět, že po tenise je během pauzy hlad,“ pochvaloval si ve vysílání Českého rozhlasu zájem o charitativní týmovou soutěž promotér Tomáš Petera.

Právě organizační schopnosti českých pořadatelů oceňují mezinárodní tenisové federace a podle informací Radiožurnálu by se to mohlo promítnout ještě do kalendáře akcí WTA pro tento rok.