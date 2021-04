Vedení ATP i WTA přesvědčuje tenisty, aby se nechali očkovat. Reakce hráčů jsou zatím různé

Očkování sportovců proti koronaviru je stále větší téma. A v posledních týdnech se o něm hodně mluví mezi tenisty, kteří kvůli turnajům často cestují a mění destinace. K očkování už hráče vyzvaly i oba elitní profesionální okruhy, i když jde o doporučení. Praha 16:55 2. dubna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Očkování proti onemocnění Covid-19 | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Stanice BBC hlásí, že ani ženský, ani mužský elitní okruh nechce tenisty k očkování nutit. I když se vedení WTA i ATP netají přáním, aby byli hráči vůči koronaviru imunní a nechali se očkovat kvůli sobě i svému okolí.

ATP i WTA přesvědčují tenisty, aby se nechali očkovat. Reakce hráčů jsou zatím různé

Podle nových pravidel by očkovaným tenistům nehrozila situace podobná té na loňském US Open, kdy museli do karantény všichni francouzští tenisté, kteří hráli karty s posléze pozitivně testovaným Benoitem Pairem.

Také by tenisté po příjezdu do dějiště turnajů nemuseli do karantény, která se někdy může protáhnout na 24 hodin, v níž by čekali na výsledky PCR testů.

Že ale budou lidé z obou profesionálních asociací pro svou osvětu potřebovat více času, zřejmě naznačují některé reakce předních profesionálů posbírané na tiskových konferencích při současném turnaji v Miami na Floridě.

Třeba Bělorusce Sabalenkové se zdál vývoj vakcíny příliš rychlý, Svitolinová z Ukrajiny si není jistá vedlejšími účinky a raději by ještě počkala. A také semifinalista Rus Rubljov přiznal, že kdyby měl na výběr, očkovat se nenechá. Už mnohem dřív, ještě loni, se odmítavě vyjádřil i lídr světového žebříčku Srb Novak Djoković.

„Hlavy nám pracujou. Jednou nás to štve, podruhé si říkáme, že to překonáme,“ bere s rezervou podobná prohlášení Barbora Strýcová.

Strýcová poukazuje na to, že tenisté mohou po zápasech myslet i na spoustu jiných věcí a do toho se snaží odpovědět na různé třeba i složitější otázky reportérů.

Strýcová na toto téma odpovídala Radiožurnálu před dvěma měsíci, ještě před tím než oznámila, že čeká dítě. A sama také neměla jasno.

„Jestli by mě do toho nutili, že jestli chci hrát turnaje, jak musím mít vakcínu, tak mi asi nic jiného zbývat nebude. Ale že bych si ji šla dát dobrovolně. Nevím, nemám o tom ještě informace. Chci o tom vědět víc,“ říkala tehdy.

A podobně mluvila pro Radiožurnál i tenistka elitní padesátky Barbora Krejčíková. „Jsem zastánce toho, že radši spíš počkám. Ale proti vakcínám nic nemám,“ vysvětlovala.

Některé přední hráčky světa očkování podporují, například světová jednička Australanka Ashleigh Bartyová či Japonka Naomi Ósaková, Rumunka Simona Halepová už ho má za sebou. Světová zdravotnická organizace i některé další evropské instituce opakovaně uvádějí, že přínos vakcíny převažuje nad jakýmikoli riziky.