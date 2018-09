‚Přesvědčte nás, že je to dobrý nápad.‘ Šéf Wimbledonu se nebrání koučování na grandslamech

„Lidé se mě ptali, jestli by se něco takového mohlo stát ve Wimbledonu. Možná ano, ale možná to bylo výjimečností okolností v New Yorku,“ reagoval ředitel nejslavnějšího travnatého turnaje Phillip Brooks pro agenturu PA na chování Sereny Williamsové ve druhém setu finále US Open.

Jsou ženy na tenisových grandslamech trestány častěji než muži? Nikoliv, uvádějí data ze zápasů Číst článek

Bývalá světová jednička a vítězka 23 grandslamů ve finále proti Naomi Ósakové neudržela nervy. Portugalský rozhodčí Carlos Ramos ji napomenul za nepovolené koučování, na což Williamsová reagovala zničením rakety a vzrušenou diskusí, během níž nazvala sudího lhářem a zlodějem.

Následoval nejprve trestný bod a pak celý gem. Trenér Sereny Williamsové Patrick Mouratoglou pokusy trénovat tenistku přiznal, ta ale popřela, že by posuňky viděla. Následně obvinila rozhodčího ze sexismu.

„Nevrhalo to dobré světlo na tenis,“ řekl Brook, který finále přihlížel. Anglický funkcionář prohlásil, že je na straně rozhodčího Ramose, který „dělal svou práci,“ zároveň ale připustil změnu pravidel o koučování na grandslamových turnajích.

„Vedení Wimbledonu i další se domnívají, že je čas na dospělou debatu napříč celým tenisem, abychom se mohli poučit od těch, kteří koučování zkoušeli. Ok, přesvědčte nás, že to je dobrý nápad,“ prohlásil Brook.

Koučování při přestávkách po dvou gemech je v tenise povoleno na turnajích nižší kategorie, na čtyřech největších je ale kontakt trenéra s hráčem od rozehrání trestán. Výjimkou je kvalifikace a juniorská soutěž US Open, kde se smí koučovat mezi výměnami.

Wimbledon se koučování na kurtu v minulosti bránil, podle svého šéfa je ale ochoten se přizpůsobit. „Není lehké se s námi dohodnout, ale pokud nám další lidé z tenisu řeknou, že jsou dobré důvody, Wimbledon by se mohl přidat,“ řekl.