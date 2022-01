Krejčíková zvládla otočit náročný zápas s Ostapenkovou a v Melbourne postoupila do osmifinále

Krejčíková se v duelu šampionek Roland Garros set a půl trápila pod palbou úderů Ostapenkové. Často chybovala z forhendu, který trefovala nečistě, a nedokázala proměňovat brejkboly. V prvním setu přišla o podání dvakrát, ve druhém znovu a prohrávala už 1:3.

Dokázala se ale zvednout, poprvé vzala Lotyšce podání na 2:3, poté znovu čistou hrou v deváté hře a druhou sadu dopodávala.

V rozhodujícím setu Krejčíková rozhodla brejkem hned v prvním gamu a zápas ukončila po dvou hodinách a deseti minutách při třetím mečbolu.

„Byl to náročný zápas, soupeřka hrála velice dobře, bylo to hodně nahoru dolu. Ale věřila jsem, že přijde šance, kdy se chytnu a začnu to otáčet. Hlavně začátek třetího setu byl důležitý, že jsem jí hned dala break a pak už jsem si držela servis do konce zápasu tak, jak to dělají velcí hráči,“ řekla Krejčíková Radiožurnálu.

Krejčíková si postupem do čtvrtého kola vylepšila maximum ve dvouhře v Melbourne. Příště se utká z let 2012 a 2013 s dvojnásobnou šampionkou turnaje Azarenkovou. S bývalou světovou jedničkou se utkala jednou a předloni na turnaji v Ostravě prohrála ve třech setech.