Zápas kariéry pro Noskovou i oblíbený grandslam Krejčíkové. Tenistky čeká v Melbourne čtvrtfinále

Po loňském US Open v New Yorku bude mít také aktuální Australian Open v Melbourne dvojnásobnou českou účast ve čtvrtfinále ženské dvouhry. Tenistku Barboru Krejčíkovou v nejlepší osmičce singlistek doplnila i devatenáctiletá Linda Nosková, která je v této fázi grandslamového turnaje poprvé v kariéře. Melbourne 22:11 22. ledna 2024

Nebyl to postup, ze kterého by měl tenista radost, Lindě Noskové soupeřka Elina Svitolinová utkání brzy vzdala kvůli bolestem zad, ale Nosková je ve čtvrtfinále a měla by se proto usmívat. Řekla jí to krajanka Barbora Krejčíková, která jí předtím gratulovala i k velké výhře nad světovou jedničkou Polkou Igou Swiatekovou.

„Po zápase mi psala a gratulovala, tak jsem jí taky psala a děkovala. Dnes jsem šla ze zápasu a Bára se rozcvičovala na chodbě a říkala mi, ať se trochu pousměju, že jsem ve čtvrtfinále. Jsem trochu smutá, protože jsem ten zápas nemohla hrát celý,“ popisovala Nosková.

Ostatně, zřejmě i proto v pondělí fanoušci Lindě Noskové bouřlivě aplaudovali, i když teď viděli kvůli zranění soupeřky jen tři gemy.

„My dvě zde držíme tu českou vlajku, to je dobré,“ těší aktuální české úspěchy Lindu Noskovou, která společně s Barborou Krejčíkovou navazuje na úspěchy krajanek na minulém grandslamu v New Yorku.

Na US Open byly ve čtvrtfinále Markéta Vondroušová a Karolína Muchová, která se navzdory zranění dostala v New Yorku dokonce do semifinále.

Just 19 years old, Linda Noskova reaches a Grand Slam quarterfinal in her sixth attempt. pic.twitter.com/FTs1wVJOGa — US Open Tennis (@usopen) January 22, 2024

Je to hodně příjemný pohled do záznamů největších turnajů z posledních měsíců a let, od Roland Garros 2022 se na každém dalším grandslamu dostala aspoň jedna česká singlistka minimálně do čtvrtfinále. A zvlášť zajímavou a úspěšnou sérii drží české ženy právě v Austrálii, kde se i díky Barboře Krejčíkové objevují mezi nejlepší osmičkou singlistek pravidelně počínaje rokem 2017.

„Já mám Austrálii celkově ráda, a myslím, že ze všech grandslamů dohromady je to můj úplně nejúspěšnější. Už když jsem sem jezdila jako juniorka, tak se mi tu líbilo a hrozně jsem se těšila,“ připomněla Barbora Krejčíková i své dva tituly z deblu a tři v řadě z mixu.

Klobouk dolů, do jaké pohody se Bára Krejčíková dostala. Mirra skvěle prohazovala, přesto neustálá aktivita a cesta k síti jako v časech Tomáše Šmída a pak "čistá hlava," kterou mívala v nejlepších časech. Velká gratulace pic.twitter.com/x69ih6KikX — Jaroslav Plasil (@JaroslavPlasil) January 21, 2024

V nejprestižnějším singlu letos zatím dosáhla na čtvrtfinále stejně jako Linda Nosková. A mimochodem, dvě Češky byly mezi nejlepší osmičkou singlistek na Australian Open naposledy v roce 2019. Petra Kvitová tehdy skončila jako poražená finalistka a Karolína Plíšková, jinak česká tenistka s největším počtem čtvrtfinálových účastí v Melbourne, tenkrát dohrála v semifinále.

Poslední českou vítězkou ženské dvouhry Australian Open byla v roce 1987 Hana Mandlíková reprezentující v té době Československo.