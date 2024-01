Jako nenasazený až do finále. Českého tenistu Kumstáta čeká finále juniorského Australian Open

Tenista Jan Kumstát je třetím českým singlistou, který se představí ve finále chlapecké juniorky Australian Open. V sedmnácti letech je na svém prvním grandslamu a po hladké výhře nad Nizozemcem Röttgeringem bude jako nenasazený hráč bojovat o titul s Japoncem Sakamotem. Melbourne 19:00 26. ledna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Český tenista Jan Kumstát | Foto: Pavel Lebeda | Zdroj: Profimedia

Jan Kumstát, finalista juniorky. Jak vám to zní, vzhledem k tomu, že je to váš první grandslam?

Tak určitě je to neskutečný úspěch a mám radost, že jsem to zvládl. Podal jsem suverénní výkon, takže prostě velká radost.

Čím to, že jste podal suverénní výkon?

Věřil jsem si na něj a v můj servis, ten se mi dařil, proto to tak dopadlo.

Nebylo to tedy nejtěžší utkání v cestě do finále?

Určitě si nemyslím, že to nebylo těžké utkání, soupeři jsou tu všichni stejně dobří a nejde si vybírat. Hrál jsem dobře a soupeři jsem nedal šanci.

Nechal jste si něco i na finále?

Síly jsou, tak uvidíme.

Myslíte, že předtím budete nervózní?

Já většinou bývám nervózní až ráno, tak uvidíme v sobotu.

Znáte svého soupeře Sakamota? Je to turnajová čtyřka.

Viděl jsem ho na dvou turnajích, v japonské Osace a v přípravném turnaji, tam vše vyhrál. Půjdu do toho s tím, že si budu věřit jako teď.

Asi jste si po zápase nestihl prohlédnout telefon, ale počítám, že doma zápas prožívali.

Táta je tu se mnou, ten to strašně prožívá. Doma to taky prožívají a vstávají na každý zápas, mají obrovskou radost.

Po Jiřím Veselém Jakubu Menšíkovi jste třetím Čechem, který se tu dokázal dostat do juniorského finále. Viděl jste Jiřího před dvanácti lety zde triumfovat?

To si vůbec nevybavuji, jen vím, že to vyhrál, ale neviděl jsem to.

A Jakub Menšík? To jsou pouze dva roky zpátky.

To jsem viděl, pro něho obrovský úspěch a za tím, kde teď je, je obrovská spousta práce.

Všichni jste prošli prostějovským centrem. S Jakubem si někdy zahrajete?

Občas s Kubou trénujeme a to je pro mě velká zkušenost do velkých zápasů. A to jsem v tomto zápase využil.

Jak vidíte jeho rychlý přechod do mužů? Je to v něčem inspirující?

Určitě je, hlavně v tom, za jak krátkou dobu je možné se dostat do třetího kola grandslamu.

Hráli jste někdy spolu na body?

Ano, ale myslím, že jsem ani jednou nevyhrál. Pořád mám čas.