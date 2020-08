Nemám žádné obavy, pochvaluje si Peschkeová mimořádná opatření v New Yorku

Žije na Floridě, v zemi, kde s novým koronavirem umřelo nejvíc lidí na světě. Ale v New Yorku se teď jako tenistka cítí bezpečně. Pětačtyřicetiletá česká tenistka Květa Peschkeová má za sebou vítězný návrat na profesionální okruh, o kterém se rozpovídala pro Radiožurnál. New York 19:34 23. srpna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tenistka Květa Peschkeová | Zdroj: Fotobanka Profimedia

„Bolela mě záda, tak jsem nechtěla sedět,“ smála se Květa Peschkeová, když vysvětlovala, proč v závěru zápasu neseděla vedle spoluhráčky Schuursové, ale stála o kus dál. Mělo to jiné než hygienické důvody, potřebovala si protáhnout záda.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Nemám žádné obavy, pochvaluje si Peschkeová protikoronavirová opatření v New Yorku

Ale jinak platí, že koronavirových pravidel dodržuje spoustu a také díky tomu se cítí v areálu i v hotelu bezpečně.

„Musíme třeba tašky a rakety furt tahat s sebou, nic nenechávat v šatně, což pro záda není zrovna nejlepší, ale je to tak, jak to je. Je to fajn, protože lidi tu jsou opravdu velice rozprostření, takže má člověk hodně místa. Je to uděláno fakt dobře,“ popisuje česká tenistka.

Na turnaji ji doprovází manžel, který je zároveň trenérem, takže ani nevyčerpá limit, počet osob, které s sebou může mít. Ale také dodává, že teď zrovna nevidí frontu zájemců o pobyt na dvou velkých turnajích v New Yorku včetně grandslamového US Open.

Muchové se v generálce na US Open daří, na turnaji v New Yorku postoupila do 2. kola Číst článek

„Nikdo se k tomu moc nehlásí. Jak slyšeli, jaká tu jsou pravidla, tak říkali, že to budou radši asi sledovat z gauče,“ směje se Peschkeová.

Květa Peschkeová se tedy rozhodla vyrazit a odehrát co nejlépe jak současný turnaj - přeložený do New Yorku ze Cincinnati - a pak na stejném místě i grandslamové US Open.

„Člověk si říká, jestli do toho má jít, ale myslím si, že je to opravdu senzačně zorganizované, a nemám žádné obavy,“ říká Peschkeová.

„Jsem ráda, že jsem na kurtě. Bez fanoušků je to samozřejmě jiné, musíme si na to zvyknout. Ale jsem ráda zpátky na kurtu. Trošičku mi to připomíná dobu, kdy je člověk zraněný, pár měsíců nehraje a jde zpátky natěšený,“ dodává pětačtyřicetiletá deblistka, která podle svých slov ještě konec kariéry neplánuje.