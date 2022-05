Kvitová vstoupila do French Open vítězně. Krejčíková titul neobhájí, končí i Nosková

Tenistka Petra Kvitová postoupila do druhého kola antukového Roland Garros. V prvním kole skončil turnaj pro obhájkyni titulu Barboru Krejčíkovou, která prohrála s domácí Diane Parryovou 6:1, 2:6 a 3:6. Sedmnáctiletá kvalifikantka Linda Nosková při své grandslamové premiéře podlehla britské hvězdě a dvanácté nasazené Emmě Raducanuové po boji 7:6, 5:7 a 1:6. Aktualizováno Paříž 13:58 23. 5. 2022 (Aktualizováno: 20:48 23. 5. 2022) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tenistka Petra Kvitová | Foto: David W Černý | Zdroj: Reuters

Ve francouzské metropoli dopoledne silně pršelo, ale zápasy začaly podle plánu a dvojnásobná vítězka Wimbledonu Kvitová na zvlhlé antuce zpočátku chybovala.

Překvapilo mě, že to tělo zvládlo, říká Siniaková po vítězném návratu. Wimbledon bez bodů ji zaskočil Číst článek

Se semifinalistkou turnaje v Rabatu Bondárovou v šesté hře i kvůli dvěma dvojchybám přišla o servis a prohrávala 2:4.

„Byl to zvláštní zápas, protože od rána střídavě pršelo, takže všechno bylo hektické. I na konci zápasu to vypadalo na déšť, ale stihla jsem to. Byla jsem ztuhlá, nepohybovala jsem se nejlépe, ona teď na antuce hraje dobře a dnes dobře podávala, což mě nešlo. Možná mi i paradoxně pomohlo, že mě v první setu brejkla a já se musela dostat do rytmu,“ řekla po výhře Kvitová Radiožurnálu.

„Diváci byli hrozně blízko a já občas slyšela, co si povídají, takže to bylo fajn. Bylo tu i dost Čechů a i cizinci mi fandili, to bylo hrozně hezké a v posledním gemu mě to trochu emocionálně dostalo.“ dodala Kvitová.

Za stavu 3:5 ale odvrátila setbol, poté co soupeřka poslala míč do sítě, a sama křížným bekhendem proměnila brejkbol na 4:5. Od stavu 5:5 se Kvitová rozjela, vyhrála sedmnáct míčů v řadě, což znamenalo zisk tie-breaku v poměru 7:0 a rychlé vedení ve druhé sadě, které už dominovala.

Jen poslední hru si zkomplikovala a proměnila až pátý mečbol svým sedmým esem v utkání.

First round Grand Slam victories never get old ❤️ @rolandgarros #pojd



Clement Mahoudeau / FFT pic.twitter.com/UBtDHES43Q — Petra Kvitova (@Petra_Kvitova) May 23, 2022

Kvitová si připsala v Paříži jubilejní třicátý vyhraný zápas a čtvrtou desítku může načít ve druhém kole, v němž se utká s Australankou Daria Savilleovou hrající na divokou kartu.

Krejčíková končí

Barbora Krejčíková prohrála jako třetí obhájkyně titulu na antukovém Roland Garros v prvním kole.

Světová dvojka, která se vrací po zranění, podlehla pod zataženou střechou centrálního dvorce domácí Diane Parryové 6:1, 2:6 a 3:6.

Krejčíková, která loni vyhrála v Paříži i čtyřhru, před Roland Garros nehrála kvůli zranění lokte tři měsíce. Před turnajem říkala, že se cítí dobře, ale ruku měla v utkání zatejpovanou a herní výpadek se projevil na podání a v časování úderů, z čehož pramenilo 45 nevynucených chyb.

V open éře před Krejčíkovou nezvládly první kolo turnaje dvě obhájkyně. Ruska Anastasija Myskinová neuspěla v roce 2005 a Jelena Ostapenková z Lotyšska v roce 2018.

Nosková také

Vítězka loňské pařížské juniorky Nosková senzační šampionku US Open Raducanuovou trápila přes dvě a půl hodiny.

Nejmladší účastnice turnaje a 184. tenistka světa hrála odvážně, v utkání nasázela 48 vítězných míčů, ale udělala i 54 nevynucených chyb.

První set rozhodla Nosková ziskem tie-breaku poměrem 7:4. Ve druhém setu šla po vítězných ranách do brejku na 4:3, ale vzápětí po chybách přišla o servis a set ztratila ve dvanácté hře po zdařilém zkrácení hry Britky. V rozhodujícím setu už mladá Češka neměla dostatek sil.

Mesdames et Messieurs, Linda Noskova



We can't wait to see you back at #RolandGarros 2023! pic.twitter.com/uYLxmiA9c5 — Roland-Garros (@rolandgarros) May 23, 2022