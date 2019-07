Tenistka Kvitová se připravuje na zápas o osmifinále. ‚Může přijít situace, kdy skrečnu,‘ říká

Tenistky Petra Kvitová a Barbora Strýcová budou bojovat o postup do osmifinále Wimbledonu. Zatímco Strýcová se utká s turnajovou čtyřkou Kiki Bertensovou z Nizozemska, Kvitová bude v duelu s Polkou Magdou Linettovou favoritkou. Dvojnásobná grandslamová šampionka ale nechce mít velká očekávání, v zápasech se zatím jen těžko zbavovala strachu o léčenou ruku. Londýn 6:42 6. července 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Petra Kvitová vstoupila do Wimbledonu vítězně | Zdroj: Reuters

Před začátkem turnaje se té situaci Petra Kvitová zkoušela usmát. Přesto od lékařů ví, že jakmile by jen trochu ucítila bolest v předloktí levé ruky, tedy v tom místě kde si těsně před Roland Garros na konci května natrhla sval, zápas okamžitě ukončí. Ale nezkoušela by utkání dohrát, kdyby vedla třeba 1:0 na sety a 5:0 v tom druhém?

‚Může přijít situace, kdy skrečnu,' říká

„Asi jo…I když on by další zápas potom asi už nebyl, takže je to jedno,“ přiznala Petra Kvitová pro Radiožurnál a strach, že může skončit kdykoli během kteréhokoli zápasu a za jakéhokoli stavu jí zatím neopouští.

„Určitě může přijít situace, kdy budu set a 3:0 nahoře a budu to muset skrečovat. Je to pro mě zvláštní a někdy se toho i trošku bojím, že to může přijít kdykoliv. Najednou mi to prostě skočí do té hlavy a nevím, jak se z toho vymanit, takže mi chvíli trvá, než hraju a pustím hlavu do hry a nepřemýšlím nad tou rukou,“ řekla před zápasem s Polkou Linettovou Petra Kvitová

Stejně se k tomu snaží přistoupit i lidé z týmu tenistky. Včetně trenéra Jiřího Vaňka: „V tom ženském tenise člověk trne, i když je stoprocentně zdravý,“ snažil se odlehčit situaci Jiří Vaněk, trenér Petry Kvitové, která bude v nejistotě bojovat také o postup do osmifinále.