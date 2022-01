Náročný zápas po všech stránkách, řekla Kvitová po tříhodinovém boji o postup v Sydney

Tenistka Petra Kvitová porazila v prvním kole turnaje v Sydney Nizozemku Rusovou ve třech setech a vyhrála svůj první zápas v roce 2022. Jednatřicetiletá Kvitová zvládla téměř tříhodinovou bitvu v náročných letních podmínkách a v dalším kole se utká s vítězkou duelu mezi Australankou Sharmovou a Tunisankou Džabúrovou. Sydney (Austrálie) 13:36 10. ledna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Petra Kvitová | Zdroj: Reuters

I druhý zápas Petry Kvitové v novém kalendářním roce se protáhl přes dvě hodiny. Zatímco minulý týden v Adelaide nezvládla jednatřicetiletá Češka bitvu s australskou outsiderkou Honovou a rozhodující sadu ztratila 2:6, tentokrát prokázala velkou odolnost.

V desáté hře třetího setu čelila Kvitová dvěma mečbolům soupeřky, oba při vlastním podání odvrátila a srovnala na 5:5. Následně získala další dva gamy a téměř tří hodinový zápas dovedla k vítězství.

„Zápas jsem začala trochu nervózně, nebyl úplně ideální. Na druhou stranu jsem to zvládla, což je fajn. Měla jsem dva mečboly dole, snažila jsem se jít na první servis, dobře podat, což se povedlo. Byl to boj o každý game, jsem moc ráda, že to dopadlo na mou stranu,“ byla vděčná sedmnáctá hráčka žebříčku WTA Kvitová za první vítězství v sezoně.

Na turnaji v Sydney, který coby generálku na Australian Open v minulém roce vyhrála, se musí vypořádat s náročnými klimatickými podmínkami.

„Měli jsme střechu, což bylo fajn v tom, že to bylo bez větru. Ale bylo hrozné dusno a vlhko, potila jsem se opravdu hrozně moc. Bylo těžké se soustředit, protože jsem pak měla mokrou ruku, často se mi pak v držení raketa kroutí a hraju rámem, což není vůbec příjemné. Bylo to opravdu náročné po všech stránkách,“ popsala Petra Kvitová, která si po výhře nad Nizozemkou Rusovou zahraje v Sydney druhé kolo.

Z pavouku jí už zmizely potenciální velké soupeřky – kvůli přípravě na Australian Open se odhlásily světová jednička Bartyová i šestá nasazená Świateková.