Začíná druhý ročník Laver Cupu. Špičkoví světoví tenisté budou letos bavit diváky v Chicagu

Vítězství v premiérovém ročníku Laver Cupu slavil minulý rok v Praze tým Evropy. Výběr kapitána Björna Borga doznal oproti premiérovému ročníku několika změn. Tou zřejmě největší bude absence světové jedničky Rafaela Nadala. Oproti tomu se v Chicagu představí třeba vítěz U. S. Open Novak Djokovič.

„Bylo velmi zajímavé loni sledovat premiérový ročník. Vypadalo to jako skvělá akce. Mluvil jsem se všemi hráči, kteří toho byli součástí, a ti mi řekli jen samé pozitivní věci. Takže už se nemůžu dočkat, až to začne,“ řekl srbský tenista na čtvrteční tiskové konferenci.

Hned na konci prvního hracího dne uvidí diváci výjimečnou podívanou. Vůbec poprvé se vedle sebe na kurtu postaví Novak Djokovič a Roger Federer, které čeká čtyřhra proti dvojici z konkurenčního týmu světa - Kevinu Andersonovi a Jacku Sockovi.

„Těším se na to, s Novakem jsem nikdy předtím nehrál. Odehráli jsme proti sobě hodně skvělých zápasů a teď spolu budeme stát na jedné straně kurtu. Myslím si, že pro nás oba to bude speciální,“ přiznal na tiskové konferenci Švýcar Federer.

Formát Laver Cupu je v porovnání s jinými turnaji specifický. Rozdílné je třeba bodové hodnocení v jednotlivých dnech. První den se každé vítězství hodnotí jedním bodem, ve druhém dvěma a ve třetím pak body třemi.

„Minulý rok to byla novinka, nevěděli jsme, jak to bude fungovat. Teď už víme, co nás čeká, a myslím si, že i tohle počítání bodů dělá turnaj zajímavým,“ říká o specifických pravidlech Němec Alexander Zverev.

Každý hrací den se v Chicagu odehrají čtyři zápasy - tři dvouhry a jedna čtyřhra. Vítězí tým, který jako první dosáhne třinácti bodů.